ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.78
usd:
319.23
bux:
125725.25
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Egyesült Államok először szállított légi úton nukleáris mikroreaktort. A művelet célja annak bizonyítása volt, hogy az új technológia gyorsan telepíthető és többféle katonai vagy polgári felhasználási lehetőséget kínál.(Photo by Mindy Schauer/MediaNewsGroup/Orange County Register via Getty Images)
Nyitókép: (Photo by Mindy Schauer/MediaNewsGroup/Orange County Register via Getty Images

Új korszak – Repülőre ültettek egy kis atomerőművet

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államok először szállított légi úton nukleáris mikroreaktort. A művelet célja annak bizonyítása volt, hogy az új technológia gyorsan telepíthető és többféle katonai vagy polgári felhasználási lehetőséget kínál.

Az amerikai energiaügyi és védelmi minisztérium közös akciójában egy kisméretű atomreaktort reptettek Kaliforniából Utah államba egy C–17-es szállítógépen. A cél ezzel az volt, hogy bizonyítsák: a jövőben rövid idő alatt, akár távoli vagy hadműveleti területeken is üzembe tudnak helyezni nukleáris energiatermelő egységeket.

A Ward típusú mikroreaktort – amelyet egy kaliforniai fejlesztőcég készített – fűtőanyag nélkül szállították a Hill légibázisra. A fedélzeten utazott az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright valamint Michael Duffy, a Pentagon beszerzésekért és fenntarthatóságért felelős államtitkára is. A tisztviselők áttörésként értékelték a műveletet az amerikai nukleáris energetika és katonai logisztika szempontjából.

A védelmi tárca szerint az ilyen reaktorok lehetővé tehetik, hogy a hadsereg ott és akkor jusson megbízható áramforráshoz, ahol arra szükség van– például előretolt bázisokon, katasztrófaövezetekben vagy infrastruktúra nélküli térségekben.

A kezdeményezés Donald Trump elnök energiapolitikájának része. A kormányzat a kis, moduláris reaktorokat az amerikai energiatermelés bővítése egyik kulcselemeként kezeli, részben nemzetbiztonsági, részben pedig a mesterséges intelligencia-ágazat növekvő energiaigénye miatt. Az energiaügyi minisztérium már támogatásokat is kiutalt, hogy felpörgessék a technológia fejlesztését.

A mikroreaktorok hívei szerint az egységek kiválthatják a nehezen megközelíthető helyszíneken a dízelgenerátorokat. Utóbbiak folyamatos üzemanyag-utánpótlást igényelnek, ami katonai környezetben költséges és kockázatos logisztikai feladat.

A bírálók viszont arra figyelmeztetnek, hogy nem bizonyított, hogy gazdaságos a technológia. Szakértők szerint még ideális működés esetén is jóval drágább lehet az így termelt villamos energia, mint a nagy atomerőművek vagy a megújuló források – például a szél- és napenergia – esetében.

A most bemutatott mikroreaktor valamivel nagyobb egy autónál, és teljes kapacitáson akár 5 megawatt áramot is termelhet,

ami mintegy ötezer háztartás ellátására elegendő. A tervek szerint idén nyáron indul a próbaüzem alacsony teljesítménnyel, majd fokozatosan növelik a termelést.

A fejlesztő vállalat 2027-ben kísérleti jelleggel, már áramértékesítésbe kezdene, 2028-ra pedig kereskedelmi tevékenységet tervez. Ehhez azonban – mint jelezték – szükség van az amerikai szövetségi kormány támogatására is, különösen a nukleáris fűtőanyag-gyártás és az urándúsítás hazai kapacitásainak bővítésében.

A program egyik legnagyobb nyitott kérdése továbbra is a radioaktív hulladék kezelése. Bár a mikroreaktorok kisebbek, működésük így is jelentős mennyiségű nukleáris hulladékot termelne. Az energiaügyi minisztérium több szövetségi állammal folytat tárgyalásokat arról, hogy hol lehetne a jövőben újrafeldolgozó vagy végleges tároló létesítményeket kialakítani.

A mikroreaktor mostani légi szállítása tehát technológiai mérföldkő, de a széles körű alkalmazás előtt még gazdasági, ipari és környezetvédelmi kérdések sorát kell megoldani.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Új korszak – Repülőre ültettek egy kis atomerőművet

amerika

atomerőmű

kalifornia

reaktor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg
A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.
 

J. D. Vance kiosztotta Európát

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még egy kicsit nagyobb lett a tavalyi államadósság

Még egy kicsit nagyobb lett a tavalyi államadósság

2025 végén négyéves csúcsra, 74,9%-ra emelkedett a magyar GDP-arányos államadósság. A ma megjelent pénzügyi számlák statisztikában nem ez volt a meglepetés, hanem az, hogy a friss adat kicsit magasabb az közölt kormányzati várakozásnál is. A tavalyi költségvetési hiány viszont kisebb lehetett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez állhat a forint újabb szárnyalása mögött: Magyarországon a befeketetők szeme

Ez állhat a forint újabb szárnyalása mögött: Magyarországon a befeketetők szeme

A magyar deviza teljesítménye jelentősen felülmúlja a régiós versenytársakét, miközben a befektetők a gazdaságpolitikai fordulat lehetőségét mérlegelik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 08:30
Genfi tárgyalások: Irán alkudna is Amerikával, de fenyegeti is
2026. február 17. 14:32
Szlovák külügyminiszter: a V4 együttműködés kulcsszerepet játszik Közép-Európa jövőjében
×
×
×
×