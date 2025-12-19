ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 19. péntek
A cseh légierő JAS 39 Gripen vadászgépei.
Nyitókép: Czech Air Force

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehország a jövő évben is részt vesz a szlovák légtér védelmében. Erről Jaromír Zůna új cseh védelmi miniszter és szlovák kollégája, Robert Kaliňák csütörtöki telefonos egyeztetésükön állapodott meg. Közben azt is bejelentették, hogy az időjárási viszonyok miatt csúszik az F-16-os vadászgépek érkezése.

A cseh–szlovák együttműködés nemcsak a légtérvédelemre terjed ki. A két ország közösen vesz részt például a svéd CV90-es lánctalpas gyalogsági harcjárművek beszerzésében, Szlovákia pedig csatlakozott a cseh keretmegállapodáshoz a Tatra T–815-ös katonai teherautók vásárlásában is.

A cseh védelmi tárca új vezetője Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszteren kívül csütörtökön telefonon beszélt az ukrán védelmi miniszterrel, Denisz Smihallal is. Az ukrán tárcavezető gratulált Zůna kinevezéséhez, és megköszönte Csehország eddigi támogatását. A felek az ukrán–cseh védelmi-ipari együttműködés lehetséges folytatásáról is egyeztettek. Zůna ugyanakkor az utóbbi napokban visszafogottan nyilatkozott az Ukrajnát érintő kérdésekről, hangsúlyozva, hogy

Prága figyelemmel kíséri az orosz–ukrán háború alakulását, és a békés megoldásra irányuló erőfeszítéseket.

Csehország 2022 óta felügyeli Szlovákia légterét, miután Pozsony az orosz agressziót követően kivonta a szolgálatból a szovjet gyártmányú MiG–29-es vadászgépeket, amelyeket később Ukrajnának adott át. A szlovák légtér védelmében a cseh Gripenek mellett lengyel, magyar és német repülőgépek is részt vesznek.

Közben tovább csúszik az amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépek érkezése Szlovákiába. Csütörtökön három új gépnek kellett volna leszállnia a kuchyňai katonai repülőtéren, ám a kedvezőtlen időjárás – elsősorban az erős szél és a rossz látási viszonyok – miatt a landolást elhalasztották. „Az új időpont egyelőre nem ismert” – közölte a szlovák fegyveres erők szóvivője, Štefan Zemanovič. Tájékoztatása szerint két együléses és egy kétüléses F–16-os érkezését várják. Hozzátette:

a jelenlegi tervek szerint Szlovákia csak 2026 közepén tudja teljes egészében saját erőből biztosítani a légterét.

Addig továbbra is a szövetséges országok látják el ezt a feladatot. Az F–16-osok végleges bázisa a felújított szliácsi repülőtér lesz.

Szlovákia még 2018 végén írt alá szerződést összesen 14 darab F–16 Block 70 típusú vadászgép beszerzéséről, a szállítás azonban a covid-járvány miatt jelentős késést szenvedett. Az első két gép 2024 júliusában érkezett meg, azóta további öt F–16-os landolt az országban. Az amerikai Lockheed Martin vállalat a napokban jelentette be, hogy már legyártotta a Szlovákiának szánt összes vadászgépet.

