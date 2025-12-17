HIMARS rakéta-sorozatvetőket gyártana Magyarországon a 4iG és a Lockheed Martin

A felek egy olyan ipari modellt vizsgálnak, amelyben a HIMARS jellegű indítórendszer magyarországi integrációját - beleértve katonai tehergépkocsikra történő telepítést - és az ehhez kapcsolódó technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok bevonását alapozhatja meg.

A 4iG megjegyezte: a Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmiipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint 60 ország stratégiai partnere. A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi.

A Lockheed Martin Missiles and Fire Control üzletága a vállalaton belül a rakétatechnológiai és tüzérségi rendszerek egyik vezető fejlesztői központja.

A vállalat hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi portfóliójának zászlóshajó rendszere és egyben leghíresebb fejlesztése a HIMARS, amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.

Közölték, a két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra, a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban.

A megállapodás egy közös Végrehajtó Irányító Bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit - fejtette ki a 4iG.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása alkalmából kijelentette: "a megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő" - mondta.

Paula Hartley-t, a Lockheed Martin Tactical Missiles alelnökét is idézi, aki kifejtette:

"a Lockheed Martin a harctéri körülmények között bizonyított, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi megoldásaival hozzájárul a NATO és Európa védelmi képességeinek megerősítéséhez.

Ez a partnerség is megerősíti elkötelezettségünket, hogy támogassuk európai szövetségeseinket ipari képességeik fejlesztésében, stratégiai céljaik elérésében és NATO-vállalásaik teljesítésében" - mondta

A 4iG hozzátette, az előzetes megállapodás megerősíti az Egyesült Államokkal fennálló védelmiipari kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország megbízható partner a legszigorúbb exportkontrollhoz kötött technológiák esetében. Ez az első együttműködés, amelyet a 4iG SDT egy amerikai védelmi nagyvállalattal, a Lockheed Martinnal indít el, egyben fontos előrelépés a hazai védelmi és ipari képességek fejlesztésének területén. A most kezdődő előkészítő folyamat olyan kapacitások kialakításához járulhat hozzá, amelyek a régióban is egyedülálló módon kapcsolják össze a magyar ipart az amerikai védelmi innovációval.

A 4iG a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei kedden 9,09 százalékkal erősödve 4440 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 856 és 4965 forint között mozgott.