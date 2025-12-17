ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
CROW VALLEY, PHILIPPINES - APRIL 14: A US-made HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System) on static display during live fire exercises on April 14, 2016 in Crow Valley, Tarlac province, Philippines. US and Philippine troops are set to wrap up the 11-day Balikatan (shoulder-to-shoulder) annual joint military exercises which began last week as US Defence Secretary Ashton Carter said this week more Philippine military bases would be opened to US troops and equipment on a rotational basis. The Philippines is locked in a dispute with China over islets in the South China Sea which Beijing regards as its territory. (Photo by Dondi Tawatao/Getty Images)
Nyitókép: Dondi Tawatao/Getty Images

HIMARS rakéta-sorozatvetőket gyártana Magyarországon a 4iG és a Lockheed Martin

Infostart / MTI

A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) és a Lockheed Martin Global, Inc. (Lockheed Martin) előzetes megállapodást kötött a nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi rendszerekhez kapcsolódó ipari együttműködési lehetőségek előkészítésére.

A felek egy olyan ipari modellt vizsgálnak, amelyben a HIMARS jellegű indítórendszer magyarországi integrációját - beleértve katonai tehergépkocsikra történő telepítést - és az ehhez kapcsolódó technológiai, fejlesztési és gyártási feladatok bevonását alapozhatja meg.

A 4iG megjegyezte: a Lockheed Martin az Egyesült Államok és a világ legnagyobb védelmiipari vállalatcsoportjaként a légvédelmi, rakétaindító és nagy hatótávolságú tűztámogató rendszerek fejlesztési piacának meghatározó szereplője, több mint 60 ország stratégiai partnere. A társaság globális tevékenységét az aeronautika, a rakéta- és tűzvezető rendszerek, a forgószárnyas és tengeri rendszerek, valamint az űrtechnológia és műholdas megoldások területén végzi.

A Lockheed Martin Missiles and Fire Control üzletága a vállalaton belül a rakétatechnológiai és tüzérségi rendszerek egyik vezető fejlesztői központja.

A vállalat hosszú hatótávolságú rakéta-tüzérségi portfóliójának zászlóshajó rendszere és egyben leghíresebb fejlesztése a HIMARS, amely a NATO keleti szárnyán meghatározó tűztámogató képességgé vált és számos szövetséges ország védelmi modernizációjának kulcseleme.

Közölték, a két vállalat célja olyan ipari háttér kialakítása, amely hosszú távon növeli a Magyar Honvédség nagy hatótávolságú, NATO-kompatibilis tűztámogató képességeit, és magas hozzáadott értékű feladatokat hoz Magyarországra, a szükséges amerikai és magyar kormányzati engedélyekkel összhangban.

A megállapodás egy közös Végrehajtó Irányító Bizottság felállításáról is rendelkezik, amelyet a felek által kijelölt vezetők alkotnak, és amelynek feladata az együttműködési lehetőségek feltérképezésének és előkészítésének felügyelete. A bizottság az új projektek azonosítását és kidolgozását támogatja, értékeli a lehetséges fejlesztési, technológiai és befektetési modelleket, valamint vizsgálja a magyar beszállítói lánc bevonásának lehetőségeit - fejtette ki a 4iG.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a megállapodás aláírása alkalmából kijelentette: "a megállapodás történelmi lépés a magyar védelmi ipar számára. A Lockheed Martinnal, a világ legnagyobb védelmi ipari beszállító vállalatával kialakított partnerséggel olyan képességek hazai kialakítását alapozhatjuk meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák Magyarország helyét a NATO legmegbízhatóbb és legfelkészültebb partnerei között. A HIMARS-rendszerhez kapcsolódó ipari háttér létrehozása nemcsak technológiai ugrást jelent, hanem új, magas hozzáadott értékű hazai fejlesztési és gyártási kapacitások felépítését is, amely valódi iparági mérföldkő" - mondta.

Paula Hartley-t, a Lockheed Martin Tactical Missiles alelnökét is idézi, aki kifejtette:

"a Lockheed Martin a harctéri körülmények között bizonyított, nagy hatótávolságú rakéta-tüzérségi megoldásaival hozzájárul a NATO és Európa védelmi képességeinek megerősítéséhez.

Ez a partnerség is megerősíti elkötelezettségünket, hogy támogassuk európai szövetségeseinket ipari képességeik fejlesztésében, stratégiai céljaik elérésében és NATO-vállalásaik teljesítésében" - mondta

A 4iG hozzátette, az előzetes megállapodás megerősíti az Egyesült Államokkal fennálló védelmiipari kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország megbízható partner a legszigorúbb exportkontrollhoz kötött technológiák esetében. Ez az első együttműködés, amelyet a 4iG SDT egy amerikai védelmi nagyvállalattal, a Lockheed Martinnal indít el, egyben fontos előrelépés a hazai védelmi és ipari képességek fejlesztésének területén. A most kezdődő előkészítő folyamat olyan kapacitások kialakításához járulhat hozzá, amelyek a régióban is egyedülálló módon kapcsolják össze a magyar ipart az amerikai védelmi innovációval.

A 4iG a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei kedden 9,09 százalékkal erősödve 4440 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 856 és 4965 forint között mozgott.

