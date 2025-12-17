A szlovákok nagyon bíznak az Európai Unióban

Az adatok szerint északi szomszédunknál az emberek 54 százaléka bízik az EU-ban, ami nemcsak az előző, tavaszi méréshez képest jelent javulást, hanem az uniós átlagot is meghaladja, amely jelenleg 48 százalék.

A felmérésből az is kiderül, hogy a szlovákiai lakosság összességében elégedett az életével: a válaszadók 87 százaléka így nyilatkozott. Ez az arány nagyjából megegyezik a korábbi adatokkal, és megfelel az Európai Unió egészére jellemző átlagnak. Az uniós intézmények közül Szlovákiában az Európai Központi Bank élvezi a legnagyobb bizalmat, az emberek csaknem 60 százaléka bízik benne.

Az Európai Bizottság és az Európai Tanács támogatottsága egyaránt 51 százalékos, míg az Európai Parlamentben a lakosság fele bízik.

A hazai intézmények rangsorában messze az egészségügyi és orvosi személyzet áll az élen: tízből több mint hét ember bízik bennük. Magas a hadsereg, a helyi és megyei önkormányzatok, valamint a rendőrség iránti bizalom is. A lista végén azonban a bíróságok, a kormány, a parlament és a politikai pártok találhatók, utóbbiakban mindössze a lakosság ötöde bízik.

A demokrácia működésével kapcsolatban már jóval kritikusabbak a szlovákiai válaszadók. Közel 60 százalékuk elégedetlen azzal, ahogyan az országban működik a demokrácia, és ez az arány az elmúlt hónapokban tovább nőtt. Ezzel szemben az Európai Unió egészében többen vannak az elégedettek, mint az elégedetlenek.

Az Európai Unióval kapcsolatban ugyanakkor több kérdésben is széles az egyetértés Szlovákiában.

A lakosság kilencven százaléka támogatja az uniós polgárok szabad mozgását, vagyis azt, hogy az EU-n belül élni, dolgozni, tanulni vagy vállalkozni lehessen. Több mint nyolcvan százalék áll az egységes euró és a közös gazdasági és versenyképességi stratégiák mögött is. Az EU előtt álló legnagyobb kihívások között a szlovákiai válaszadók leggyakrabban az orosz–ukrán háborút említették. Ezt követi a nemzetközi helyzet alakulása és az energiaellátás kérdése. A következő öt év legfontosabb uniós prioritásai közé az egészségügyet, a biztonságot és a gazdaságot sorolták.

Szlovákia saját problémái közül messze a legégetőbbnek az emelkedő árakat, az inflációt és a megélhetési költségeket tartják az emberek. Sokakat aggaszt az ország gazdasági helyzete és az államadósság is. A média iránti bizalom tekintetében továbbra is a rádió áll az első helyen: a lakosság kétharmada megbízhatónak tartja. A televízió és az írott sajtó szintén viszonylag jó megítélésnek örvend, míg a közösségi hálózatokban mindössze az emberek harmada bízik.