ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.42
usd:
336.97
bux:
101814.92
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylettel vádolt Juraj Cintula (b) érkezik az ellene folyó per tárgyalására a besztercebányai büntetőbíróságon 2025. július 8-án. A 71 éves Cintula 2024. május 15-én négy lövéssel életveszélyesen megsebesítette Robert Fico miniszterelnököt.
Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlak

Nem bánta meg tettét Robert Fico merénylője, közeleg az ítélet napja

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A besztercebányai Speciális Büntetőbíróság szerdán újabb tárgyalási napot tartott Juraj Cintula ügyében, aki tavaly májusban rálőtt Robert Fico szlovák miniszterelnökre. A perben a záróbeszédek hangzottak el. Az ügyészség, a védelem és a sértett jogi képviselője is ismertette álláspontját. Az ítéletet október huszonegyedikén hirdeti ki a bíróság.

A 72 éves Juraj Cintulát védett személy ellen elkövetett terrortámadással vádolják, amiért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható. A vádlott ügyvédje, Namir Alyasry azonban azt kérte, a bíróság enyhébb jogi minősítést alkalmazzon, és közfeladatot ellátó személy elleni támadásként értékelje a történteket, ami 7 és 12 év közötti szabadságvesztéssel büntethető.

Az ügyvéd szerint védence nem akarta megölni a miniszterelnököt, csupán szerette volna megakadályozni, hogy Fico tovább vezesse a kormányt. Úgy fogalmazott, ha Cintula valóban gyilkolni akart volna, egyetlen lövéssel is megtehette volna, hiszen alig másfél méterre állt a miniszterelnöktől. Hangsúlyozta, hogy az eset nem veszélyeztette az állam működését, a támadás másnapján minden minisztérium és hivatal zavartalanul működött, ezért szerinte a merénylet nem tekinthető az állam alkotmányos rendje elleni cselekménynek.

Juraj Cintula a záróbeszédében saját életútját ismertette, és azt mondta, tette „felkiáltás” volt, mert bántotta, merre tart az ország.

A beszéd elején Milan Rúfus szlovák költő egyik versét idézte, majd elmondta: negyven éve próbálja saját verseiben felhívni a figyelmet a társadalmi igazságtalanságokra, de hiába. Kijelentette, nem kér kegyelmet, nem bánja, amit tett, és nem érzi magát bűnösnek. Szerinte az erőszak ugyan nem lehet norma, de szélsőséges helyzetben „végső eszközként” szükséges lehet. A záróbeszéd alatt többször elérzékenyült, a bíróság azonban kénytelen volt figyelmeztetni, hogy térjen vissza az ügy tárgyához.

Katarína Habčáková ügyész szerint a vádlott szavai egyértelműen bizonyítják, hogy politikai indíttatásból cselekedett, és máig nem bánta meg tettét. A bűncselekmény szerinte minden elemében megfelel a terrortámadás jogi definíciójának, hiszen Cintula nem csupán a miniszterelnök, hanem az egész kormány, sőt a demokrácia stabilitása ellen intézett támadást. Habčáková „törvényes és igazságos” ítéletet kért a bíróságtól.

Robert Fico miniszterelnök jogi képviselője, David Lindtner szintén hangsúlyozta, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyosodott: Juraj Cintula

terrortámadást követett el.

Lindtner szerint a vádlott záróbeszéde nem jogi, hanem politikai pamflet volt, amelyben Cintula gyakorlatilag felhívást intézett mindazokhoz, akik elégedetlenek a kormánnyal. Úgy véli, a vádlott a progresszív média és a kormányellenes propaganda hatására radikalizálódott, és elméjében ez a gyűlölet úgy csapódott le, hogy fegyvert fogott a kormányfőre.

A merénylet tavaly május 15-én történt Nyitrabányán, egy kihelyezett kormányülés után. Amikor Robert Fico a szimpatizánsai felé indult, Juraj Cintula előhúzta legálisan tartott fegyverét, és ötször rálőtt. A miniszterelnök súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte a támadást. A besztercebányai Speciális Büntetőbíróság október 21-én hirdet ítéletet Juraj Cintula ügyében. A döntés történelmi jelentőségű lesz, hiszen a független Szlovákia történetében ez az első alkalom, hogy hivatalban lévő miniszterelnök ellen követtek el fegyveres merényletet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Nem bánta meg tettét Robert Fico merénylője, közeleg az ítélet napja

merénylet

robert fico

szlovák

juraj cintula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem bánta meg tettét Robert Fico merénylője, közeleg az ítélet napja

Nem bánta meg tettét Robert Fico merénylője, közeleg az ítélet napja

A besztercebányai Speciális Büntetőbíróság szerdán újabb tárgyalási napot tartott Juraj Cintula ügyében, aki tavaly májusban rálőtt Robert Fico szlovák miniszterelnökre. A perben a záróbeszédek hangzottak el. Az ügyészség, a védelem és a sértett jogi képviselője is ismertette álláspontját. Az ítéletet október huszonegyedikén hirdeti ki a bíróság.
Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Itt a vége a gázai háborúnak? Donald Trump óriási bejelentést tett egy egyezségről

Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Truth Social platformon bejelentette, hogy Izrael és a Hamász „aláírták” a béketerv első szakaszát, amely „nagyon hamar” lehetővé teszi az összes túsz szabadon engedését.
 

Szijjártó Péter: kiszabadulhat a magyar túsz is

Donald Trump vasárnap Jeruzsálembe utazhat

Teljesen felszámolná az Antifát a Trump-kormányzat

Csicsmann László: az iszlám NATO megalakulása fenyeget

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katonai szakértőkkel bővíti vezetését a 4iG védelmi és űripari cége

Katonai szakértőkkel bővíti vezetését a 4iG védelmi és űripari cége

A 4iG Space and Defence (4iG SDT) az elmúlt időszak intenzív növekedési stratégáját támogatva, két új területtel kiegészülve, öt különálló üzletágat hozott létre. Az új vállalati struktúra támogatására új vezetők és tanácsadók érkezését jelentette be - áll a cég közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni

Magyaros végkifejlet az ország első személyzet nélküli boltjában: annyit loptak, hogy biztonsági őrt kellett felvenni

A lopások miatt fel kellett venni egy biztonsági őrt a szegedi okosboltba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel and Hamas have agreed to first phase of Gaza peace deal, paving way for ceasefire

Trump says Israel and Hamas have agreed to first phase of Gaza peace deal, paving way for ceasefire

Israel agrees to withdraw troops "to an agreed upon line" and all hostages "will probably be released on Monday", the US president says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 20:14
Andrej Babis csendre intette leendő koalíciós partnereit
2025. október 8. 15:22
Az életéért küzd a brutálisan megkéselt polgármester – politika helyett a család lehet a háttérben
×
×
×
×