Nem bánta meg tettét Robert Fico merénylője, közeleg az ítélet napja

A 72 éves Juraj Cintulát védett személy ellen elkövetett terrortámadással vádolják, amiért akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható. A vádlott ügyvédje, Namir Alyasry azonban azt kérte, a bíróság enyhébb jogi minősítést alkalmazzon, és közfeladatot ellátó személy elleni támadásként értékelje a történteket, ami 7 és 12 év közötti szabadságvesztéssel büntethető.

Az ügyvéd szerint védence nem akarta megölni a miniszterelnököt, csupán szerette volna megakadályozni, hogy Fico tovább vezesse a kormányt. Úgy fogalmazott, ha Cintula valóban gyilkolni akart volna, egyetlen lövéssel is megtehette volna, hiszen alig másfél méterre állt a miniszterelnöktől. Hangsúlyozta, hogy az eset nem veszélyeztette az állam működését, a támadás másnapján minden minisztérium és hivatal zavartalanul működött, ezért szerinte a merénylet nem tekinthető az állam alkotmányos rendje elleni cselekménynek.

Juraj Cintula a záróbeszédében saját életútját ismertette, és azt mondta, tette „felkiáltás” volt, mert bántotta, merre tart az ország.

A beszéd elején Milan Rúfus szlovák költő egyik versét idézte, majd elmondta: negyven éve próbálja saját verseiben felhívni a figyelmet a társadalmi igazságtalanságokra, de hiába. Kijelentette, nem kér kegyelmet, nem bánja, amit tett, és nem érzi magát bűnösnek. Szerinte az erőszak ugyan nem lehet norma, de szélsőséges helyzetben „végső eszközként” szükséges lehet. A záróbeszéd alatt többször elérzékenyült, a bíróság azonban kénytelen volt figyelmeztetni, hogy térjen vissza az ügy tárgyához.

Katarína Habčáková ügyész szerint a vádlott szavai egyértelműen bizonyítják, hogy politikai indíttatásból cselekedett, és máig nem bánta meg tettét. A bűncselekmény szerinte minden elemében megfelel a terrortámadás jogi definíciójának, hiszen Cintula nem csupán a miniszterelnök, hanem az egész kormány, sőt a demokrácia stabilitása ellen intézett támadást. Habčáková „törvényes és igazságos” ítéletet kért a bíróságtól.

Robert Fico miniszterelnök jogi képviselője, David Lindtner szintén hangsúlyozta, hogy minden kétséget kizáróan bebizonyosodott: Juraj Cintula

terrortámadást követett el.

Lindtner szerint a vádlott záróbeszéde nem jogi, hanem politikai pamflet volt, amelyben Cintula gyakorlatilag felhívást intézett mindazokhoz, akik elégedetlenek a kormánnyal. Úgy véli, a vádlott a progresszív média és a kormányellenes propaganda hatására radikalizálódott, és elméjében ez a gyűlölet úgy csapódott le, hogy fegyvert fogott a kormányfőre.

A merénylet tavaly május 15-én történt Nyitrabányán, egy kihelyezett kormányülés után. Amikor Robert Fico a szimpatizánsai felé indult, Juraj Cintula előhúzta legálisan tartott fegyverét, és ötször rálőtt. A miniszterelnök súlyos sérüléseket szenvedett, de túlélte a támadást. A besztercebányai Speciális Büntetőbíróság október 21-én hirdet ítéletet Juraj Cintula ügyében. A döntés történelmi jelentőségű lesz, hiszen a független Szlovákia történetében ez az első alkalom, hogy hivatalban lévő miniszterelnök ellen követtek el fegyveres merényletet.