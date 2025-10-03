Robert Fico elleni támadás: újabb részletekre derült fény a bíróságon

Az ügyész, Katarína Habčáková záróbeszédében hangsúlyozta: a miniszterelnök elleni merénylet a demokrácia alapelvei és az állam stabilitása elleni támadás volt. A vádlott, Juraj Cintula azzal a céllal követte el a támadást, hogy megdöntse a kormány politikáját, elérje lemondását és előrehozott választásokat idézzen elő. Habčáková jogszerű és igazságos büntetés kiszabását javasolta, kiemelve, elfogadhatatlan, hogy valaki egyet nem értését erőszakkal fejezze ki, hiszen erre a parlamenti választások szolgálnak.

Juraj Cintula nyugdíjas, akit védett személy ellen elkövetett terrorcselekménnyel vádolnak, életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható, de a bíróság 20 évet is kiszabhat. Az ügyész álláspontja szerint a bizonyítékok – a tárgyaláson bemutatott tárgyak, mint Robert Fico cipője, véres nadrágja és inge, továbbá a telefonbeszélgetések és hangfelvételek – egyértelműen bizonyítják, hogy Juraj Cintula a szlovák kormány egészét támadta, mint kollektív szervet, amely élén a miniszterelnök áll. A vád szerint a vádlott a telefonbeszélgetések során a kormány intézkedéseit és a kulturális élet dolgozóit, illetve a média képviselőit érintő állítólagos üldözést is említette. A bizonyítékok bemutatása során felolvastak egy titkosított mellékletet is, azonban ez a nyilvánosság kizárásával történt.

A védelem ezzel szemben azt állítja, hogy Juraj Cintula célja nem a kormány megbuktatása volt, hanem személyesen Robert Fico megsebesítése. Namir Alyasry, a vádlott védőügyvédje szerint a trencséni börtönkórházban készült hangfelvételek bizonyítják, hogy védence csak a miniszterelnökre támadt, és a kormány bukásáról csak egy beépített ügynök kérdéseinek hatására beszélt. „Az ügyésznőnek érdeke, hogy fenntartsa a terrorizmus vádját, de a hangfelvételek világosan mutatják, hogy védencem korábban kizárólag Robert Fico személyét említette negatívan” – hangsúlyozta a védőügyvéd.

Juraj Cintula a tárgyalás első napján, idén július 8-án azt mondta: dühös volt a miniszterelnökre, és azért lőtt rá, hogy egészségi állapota miatt ne legyen képes tovább kormányfőként tevékenykedni. Állítása szerint nem akarta megölni Ficot, és a Nyitrabányán tartott kihelyezett kormányülésen látta a megfelelő alkalmat arra, hogy megsebezze. Amikor a miniszterelnök a szimpatizánsai felé indult, előhúzta legálisan tartott fegyverét, és ötször rálőtt.

A bizonyítási eljárás csütörtökön lezárult, az eljárás október 8-án, szerdán folytatódik, amikor előbb a miniszterelnök jogi képviselője szólal fel, majd a védőügyvéd, végül pedig maga a vádlott, Juraj Cintula mondhatja el záróbeszédét.