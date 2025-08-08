ARÉNA
ANO-s vezetéssel és szélsőjobboldali vádemeléssel alakul a cseh közhangulat

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Ha Csehországban júliusban tartották volna a képviselőházi választásokat, azokat a korábbi kormányfő, Andrej Babiš vezette ANO mozgalom nyerte volna meg 33 százalékos szavazataránnyal – derül ki a Median ügynökség felméréséből. Az ellenzéki ANO egy százalékponttal javított előző havi eredményén. A második helyen a jelenlegi kormánykoalíció, a SPOLU végzett volna 19,5 százalékkal, míg harmadikként a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom állna 14 százalékkal. A képviselőházi voksolást október első hétvégéjén tartják.

A július 1. és 31. között, 1015 felnőtt személy bevonásával készült felmérés szerint hat párt jutna be a kétkamarás cseh törvényhozás alsóházába. A részvételi arány 59 százalék lenne, ami megegyezik az előző havi adattal, és körülbelül hat százalékponttal marad el a 2021-es választásoktól. A biztos szavazók aránya 47,5 százalék, további 11,5 százalék még fontolgatja a részvételt. Ezzel szemben biztosan nem menne el szavazni a megkérdezettek 36 százaléka, további 5 százalék pedig inkább nem.

A Median szerint a Kalózpárt a Zöldek támogatásával 7,5 százalékot érne el, míg a Stačilo! – magyarul Elég volt! – mozgalom 5 százalékot. Utóbbi júliusban még nem szerepelt együttműködésben a SOCDEM-mel, amely a felmérés szerint, akárcsak a Motorosok pártja és a Přísaha, nem jutna be a parlamentbe.

Miközben a Szabadság és Közvetlen Demokrácia a harmadik legerősebb pártként szerepel a felmérésben, annak elnöke, Tomio Okamura komoly jogi problémákkal néz szembe.

A prágai 1-es kerületi ügyészség augusztus 7-én vádat emelt ellene és pártja ellen gyűlöletkeltés miatt. Az ügy a tavalyi, megyei és szenátusi választások előtti kampány vitatott plakátjaihoz kapcsolódik, amelyek az ügyészség szerint negatív érzelmeket váltottak ki, illetve erősítettek fel a fekete bőrű migránsokkal és a roma kisebbséggel szemben.

Az egyik plakáton egy színesbőrű férfi volt látható, véres arccal és késsel a kezében, „Az egészségügy hiányosságait nem oldják meg importsebészek” és az „Állítsuk meg az EU migrációs paktumát” feliratokkal. Egy másik plakáton cigarettázó roma gyerekek szerepeltek az „Azt mondják, menjünk iskolába, de a mieinket ez nem érdekli” szöveggel.

A rendőrség idén februárban indított eljárást Okamura ellen, miután a képviselőház megvonta mentelmi jogát.

A politikus tagadja a rasszista szándékot, és az ügyet a kormánykoalíció politikai támadásaként értékeli, amely szerinte meg akarja akadályozni, hogy a Szabadság és Közvetlen Demokrácia indulhasson az őszi parlamenti választásokon. Ha bűnösnek találják, akár három év börtönbüntetést is kaphat, pártját pedig pénzbírsággal vagy szélsőséges esetben tevékenységének betiltásával is sújthatják.

KAPCSOLÓDÓ HANG

