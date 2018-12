A kereskedelmi tűzszünet első lépése

Mérséklik vagy eltörlik a 40 százalékos védővámokat, amelyeket Kína jelenleg alkalmaz az amerikai gyártású járművekre – mondta Donald Trump a világ két legnagyobb gazdasága közötti „kereskedelmi tűzszünet” első konkrét lépésére utalva. Az elnök az általa kedvelt médiumon, a Twitteren keresztül lözölte a hírt.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.