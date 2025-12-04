Egy parlamenti bizottság elutasította az Ukrajna melletti határozatot Csehországban

A cseh képviselőház védelmi és biztonsági bizottsága nem támogatta a Polgármesterek és Függetlenek, vagyis a STAN mozgalom határozati javaslatát. A dokumentum Ukrajna melletti kiállást, az orosz agresszió elítélését és a NATO-szövetségi kötelezettségek megerősítését tartalmazta volna.

A szavazáson az ANO mozgalom és az Autósok képviselői tartózkodtak, az SPD politikusa, Jindřich Rajchl pedig egyedüliként ellene szavazott. Rajchl – aki a bizottság alelnöke – a javaslatot naivnak nevezte, szerinte a további támogatás csak meghosszabbítja a háborút, és újabb emberéletekbe kerül. Úgy látja, a pénzügyi és katonai segítség valójában nem éri el a célját, és Ukrajna három év után teljes összeomlás felé halad.

Kritikusan fogalmazott a bizottság másik alelnöke, az ANO-s Pavel Růžička is. Szerinte a dokumentum csupán politikai PR-akció. A STAN azonban nem adja fel: ugyanazt a határozatot a külügyi és az európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságban is be kívánják nyújtani.

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a készülő cseh kormányprogram az Ukrajnát ért orosz agressziót mindössze egy rövid mondatban említi: ebben csupán a diplomáciai lépéseket támogatja, de nem rögzíti a konkrét kiállást Kijev mellett, sem a NATO-vállalások megerősítését. A hiányosságokra egyébként Petr Pavel államfő is felhívta a figyelmet, de a pártok végül nem módosítottak.

Mindeközben egy másik fontos védelmi ügy is napirendre került: a cseh védelmi minisztérium bejelentette, hogy nem folytatja a T–72-es harckocsik modernizációját. A 33 tank felújításáról még 2020-ban állapodtak meg a VOP CZ állami vállalattal, azzal a céllal, hogy a korszerűsített járművek akár 2032-ig hadrendben maradjanak. Később az is felmerült, hogy a modernizált T–72-eseket Ukrajnának adhatná át Csehország.

A projekt azonban sorozatos műszaki problémákba ütközött. A legkritikusabb gond éppen a tűzvezető rendszerrel van – ez határozza meg a lövések pontosságát. A nyári és őszi próbák rendre megbuktak, a hibák pedig az olasz gyártó szerint sem javíthatók. Egy modern berendezés ára tankonként 25–40 millió korona, vagyis a teljes flotta felújítása újabb milliárdokat emésztene fel, ráadásul legalább két év csúszással. A gyorsan növekvő költségek pedig már nem férnek össze a hadsereg hosszú távú terveivel. Csehország ugyanis az utóbbi években új harckocsik beszerzésébe kezdett: Németországtól több tucat Leopard 2A4-et kapott, a legmodernebb 2A8-asokból pedig 44 darabot rendelt, további darabokra pedig opciót kötött. Ha minden a tervek szerint halad, 2031-re legalább 86 Leopard harckocsija lesz a cseh hadseregnek.