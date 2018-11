Donald Trump: "Nem a megfelelő emberrel szórakoznak"

Két elnöki Twitter-üzenet után kedden három százalékkal értek kevesebbet a General Motors részvényei. Donald Trump dühét az váltotta ki, hogy az ikonikus amerikai autógyártó több mint 14 ezer amerikai dolgozója elbocsátására és gyárak bezárására készül.

Trump azt írta, hogy elkedvetleníti a General Motors és Mary Barra vezérigazgató döntése egyes amerikai üzemek bezárásáról, úgy, hogy közben Mexikóban és Kínában nem zárnak be gyárakat.

– írta. Most az összes kedvezmény megvonását tervezzük, köztük az elektromos autókra vonatkozó kedvezményeket – üzente a Twitteren.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including....