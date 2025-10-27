Színt vallott az Amazon a múlt hétfői internetes összeomlásról

Ritkán látott összeomlás történt a weben október 20-án. A hiba hátterében a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltatója, az Amazon Web Services (AWS) állt. A probléma hatására megbicsaklott a fél internet, és hosszú időn át nem voltak elérhetők olyan népszerű szolgáltatások, mint a Canva, a Duolingo, a Steam vagy az Epic Games Store. Az anyagi kár óriási lehet, a szolgáltatások csak lassan álltak helyre, és voltak „utórengések” is, megesett ugyanis, hogy a látszólagos javulást egy újabb összeomlás követett.

Az Amazon most közreadta a vizsgálati jelentését a hibáról, kifejtve annak okozóját is: ez nem más, mint a DynamoDB – számolt be a hvg.hu. Ez egy automatizálási szoftver a cég rendszerében, mely az Amazon magyarázata szerint több százezer DNS-rekordot tárol. Az érdekessége, hogy elvileg képes automatikusan kijavítani bármilyen problémát.

Mint az sejthető, utóbbi az összeomlás napján nem igazán működött – jegyzi meg a híroldal. A DynamoDB DNS-kezelő rendszerében egy olyan hiba keletkezett, melynek következtében a cég észak-karolinai adatközpontjainak DNS-rekordja üres lett. Ez egy elég komoly gond, melyet a DynamoDB-nek automatikusan javítania kellett volna, ám ez a próbálkozás nem járt sikerrel, így az Amazonnak manuálisan kellett orvosolnia a problémát.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden rendszer, mely a DynamoDB-re támaszkodik, leállt, és DNS-hibát jelzett. Az Amazon felhőszolgáltatását használó vállalatok nem tudtak sokat tenni, csak várni, hogy megoldódjon a probléma; addig a szolgáltatások zöme jórészt elérhetetlen volt, bár nem minden állt le globálisan.

Az Engadget összegzése szerint az Amazon elnézést kért az ügyfeleitől, és ígéretet tett arra, hogy tanulni fog a fiaskóból.