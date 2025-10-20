Gigaleállás az interneten – kiderült, mi a baj, ami miatt az appok után már a bankokkal is gond van

Magyar idő szerint hétfő reggel számos jelentős weboldal és alkalmazás vált részben vagy egészben elérhetetlenné. Leállt például a Snapchat, a Roblox és a Duolingo, de gond van az Epic Games Store, az Amazon Prime Video, az HBO Max, a Playstation Network, a Disney+, az IMDb, a Fortnite, a Reddit, a Zoom és a Tinder működésével is – derül ki a Downdetector oldalon megjelent felhasználói beszámolókból.

A BBC azt írja, több bank is működési problémával küzd, így például gond van a Lloyds Bank és Bank of Scotland rendszerével. Nem működik rendesen az Egyesült Királyság adó- és vámhatóságának (HMRC) rendszere sem.

A leállások mögött az Amazon Web Services szolgáltatásában jelentkező hiba áll. Ez a cég felhőalapú szolgáltatásokat nyújt, infrastruktúrája több millió nagyvállalat honlapjának és platformjának kiszolgálását végzi.

Az okostelefonokon futó alkalmazások közül számos valójában az AWS adatközpontjain fut.

A cég kezdetben csak annyit közölt, hogy az egyik amerikai adatközpontjuk esetében "jelentős mennyiségű hibát" tapasztalnak a webes kiszolgálásban. Később azt írták, megtalálták, melyik folyamattal lehet a baj, és több módon is próbálják helyreállítani a szolgáltatást.