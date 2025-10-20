ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.64
usd:
334.03
bux:
103488.89
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Pixabay

Gigaleállás az interneten – kiderült, mi a baj, ami miatt az appok után már a bankokkal is gond van

Infostart

Számos jelentős weboldal, alkalmazás, játék elérhetetlen vagy akadozik a működése hétfő reggel.

Magyar idő szerint hétfő reggel számos jelentős weboldal és alkalmazás vált részben vagy egészben elérhetetlenné. Leállt például a Snapchat, a Roblox és a Duolingo, de gond van az Epic Games Store, az Amazon Prime Video, az HBO Max, a Playstation Network, a Disney+, az IMDb, a Fortnite, a Reddit, a Zoom és a Tinder működésével is – derül ki a Downdetector oldalon megjelent felhasználói beszámolókból.

A BBC azt írja, több bank is működési problémával küzd, így például gond van a Lloyds Bank és Bank of Scotland rendszerével. Nem működik rendesen az Egyesült Királyság adó- és vámhatóságának (HMRC) rendszere sem.

A leállások mögött az Amazon Web Services szolgáltatásában jelentkező hiba áll. Ez a cég felhőalapú szolgáltatásokat nyújt, infrastruktúrája több millió nagyvállalat honlapjának és platformjának kiszolgálását végzi.

Az okostelefonokon futó alkalmazások közül számos valójában az AWS adatközpontjain fut.

A cég kezdetben csak annyit közölt, hogy az egyik amerikai adatközpontjuk esetében "jelentős mennyiségű hibát" tapasztalnak a webes kiszolgálásban. Később azt írták, megtalálták, melyik folyamattal lehet a baj, és több módon is próbálják helyreállítani a szolgáltatást.

Forrás: downdetector.com
Forrás: downdetector.com

Kezdőlap    Tech    Gigaleállás az interneten – kiderült, mi a baj, ami miatt az appok után már a bankokkal is gond van

internet

leállás

hiba

amazon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Egyes hírek szerint magánzárka várhatja Nicolas Sarkozyt. Ami biztos, a volt francia elnök a héten, kedden kezdi meg ötéves börtönbüntetését, amiért a líbiai vezetéssel összejátszva finanszírozta újraválasztási kampányát.
Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Ukrajnának területet kell feladnia a békéért – erre sürgette a The Financial Times szerint Donald Trump az ukrán elnököt. Volodimir Zelenszkij pénteken látogatott el a Fehér Házba. Az információk szerint az utóbbi idők barátkozása ellenére feszült volt a beszélgetés.
 

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Az ukrán elnök is bejelentkezett Budapestre

Ukrajnából menekült magyar állampolgárok ellen lép fel Németország

VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket

Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket

Prága januártól betiltja a közösségi e-roller-szolgáltatásokat - tudósított a Radio Prague International.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Marad az olimpiai bronzérmes magyar úszó négyéves eltiltása: nem hallgattak Kenderesi Tamásra

Marad az olimpiai bronzérmes magyar úszó négyéves eltiltása: nem hallgattak Kenderesi Tamásra

A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Dozens of the world's biggest sites including Zoom, Duolingo and Lloyds bank are having issues - Amazon Web Services says it's identified a "potential root cause".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 10:58
Mentőautók lepték el a Hősök terét – képek
2025. október 20. 10:45
Nem áll meg a csökkenés, a tankolók egy része örülhet a kutakon
×
×
×
×