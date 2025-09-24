Unja már, hogy állandóan kattintani kell a sütik elfogadására? Nagy változás jöhet

Mára elárasztották az internetet a sütik elfogadására vonatkozó felugró ablakok. Az ezt befolyásoló szabályok módosítását fontolgatja most az Európai Bizottság – írta meg a Politico.

Az úgynevezett e-Privacy direktíva 2009-es módosítása volt az első lépés ebbe az irányba, ennek értelmében volt szükséges a weboldalaknak megkérdezniük, elhelyezhetnek-e sütiket a felhasználó eszközén, hacsak nem elengedhetetlenül szükségesek azok a weboldal használatához.

Mára, 2025-ben tele van az internet cookie-ablakokkal, amiket a felhasználók gondolkodás nélkül bezárnak

– fogalmaz a cikk.

2018 tavasza óta terjedtek el igazán széles körben a sütik elfogadásáról szóló ablakok, a GDPR bevezetését követően – írja elemzésében a Vice. Ennek értelmében mindenkinek megvan a joga arra, hogy tájékoztatva legyen, milyen személyes információt gyűjtenek róla, és arra is, hogy ehhez hozzájáruljon, vagy elutasítsa.

A sütik és használatuk módja mostanában kiemelt figyelmet kap a bizottságon belül, a technológiai szabályozás egyszerűsítésének keretében. Decemberben terveznek bemutatni egy „omnibusz” szöveget, ami sok, a digitális cégekre vonatkozó súlyos terhet eltörölne. Szeptember 15-én volt egy találkozó is, amelyen a technológiai iparág képviselőivel egyeztettek a sütik és a beleegyezésről szóló felugró ablakok témájában.

A Politico által látott, az ipar és a civilszervezetek egyes képviselőinek szeptember 15-én küldött feljegyzés azt mutatja, a bizottság több változtatáson is gondolkozik. Az egyik lehetőség, hogy több weboldal nyerne mentességet a szabályok alól. Emellett olyan ötlet is felvetődött, hogy a felhasználók a böngészőikben központilag beállíthatnák, elfogadják-e a sütiket. Így nem ugrana fel az ablak minden egyes alkalommal.

Egyes EU-s országok is hasonló ötleteket vetettek fel. Dánia, amely jelenleg az Európai Unió Tanácsának elnökségi posztját tölti be, májusban azt javasolta, töröljék el a „technikai okokból szükséges”, vagy az egyszerű statisztikai funkciók érdekében használt sütik esetében a felugró ablakokat. Úgy vélik, ezek a fajta sütik veszélytelenek, szemben a marketing vagy harmadik felekkel történő adatmegosztás érdekében használtakkal.

Bármilyen módosítás a sütik használata terén „erős ellenállásba fog ütközni a harcias brüsszeli adatvédelmi lobbival szemben”, fogalmaz a cikk. Ez a lobbicsoport attól tart, hogy a sütiket célzott marketingre használhatják fel. „A sütikre fókuszálni olyan, mintha a Titanicon átrendeznénk a napágyakat, a hajó alatt ebben az esetben a reklámozók általi követés értendő” – mondta Itxaso Domínguez de Olazábal, a European Digital Rights hálózat szakpolitikai tanácsadója.