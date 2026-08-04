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Nyitókép: Pexels.com

Összehasonlították az AI-okat, íme az eredmény

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A kínai DeepSeek V4-Flash nevű mesterségesintelligencia-modellje messze a legalacsonyabb működtetési költséggel rendelkezik a nemzetközileg ismert modellek között egy független elemzőcég összehasonlítása szerint. A modell használata a tesztek alapján több mint százszor olcsóbb, mint az Anthropic Claude Fable 5 modelljéé.

Az Artificial Analysis kutatócég szerint a V4-Flash teljesítménye nagyjából a Google Gemini 3.6 Flash modelljével azonos szintet képvisel, ugyanakkor elmarad az OpenAI és az Anthropic legerősebb megoldásaitól. A DeepSeek pénteken mutatta be új modelljét, amellyel ismét erősíteni kívánja piaci pozícióját a gyorsan élesedő kínai mesterségesintelligencia-versenyben.

A DeepSeek V4-Flash egymillió bemeneti token feldolgozásáért 0,14 dollárt, egymillió kimeneti tokenért pedig 0,28 dollárt számít fel. Az Artificial Analysis becslése szerint egy átlagos teszt futtatása mintegy 3 centbe kerül, míg a Moonshot AI Kimi K3 modelljénél 86 cent, az OpenAI GPT-5.6 Sol modelljénél 1,86 dollár, az Anthropic Claude Fable 5 modelljénél pedig 3,15 dollár az átlagos költség.

A kutatócég hangsúlyozta, hogy az összehasonlítás nem csupán a listaárakat veszi figyelembe, hanem azt is, hogy egy modellnek mennyi adatot kell feldolgoznia és előállítania egy feladat végrehajtásához, ezért pontosabb képet ad a tényleges üzemeltetési költségekről.

Az Artificial Analysis intelligenciaindexén a DeepSeek V4-Flash 50 pontot ért el, ami megegyezik a Google Gemini 3.6 Flash eredményével. Egy ponttal előzi meg a Meta Muse Spark 1.1 és a Z.AI GLM-5.2 modellje, ugyanakkor elmarad a Moonshot AI Kimi K3 modelljétől, amely 57 pontot szerzett, valamint az Anthropic Claude Opus 5, Claude Fable 5 és az OpenAI GPT-5.6 modellektől, amelyek legalább kilenc ponttal magasabb eredményt értek el.

A DeepSeek 2025 elején vált világszerte ismertté R1 modelljével, amely jelentős visszhangot váltott ki a technológiai piacokon. Azóta azonban több kínai versenytárs - köztük a Moonshot AI, a MiniMax, a Z.AI, valamint a ByteDance és az Alibaba - is jelentős fejlesztésekkel jelent meg a piacon, és egyre intenzívebb versenyt folytatnak az amerikai technológiai vállalatokkal a vállalati mesterségesintelligencia-megoldások globális piacán.

A DeepSeek közlése szerint készül a V4-Pro nevű, nagyobb teljesítményű modell is, amelynek megjelenési időpontját egyelőre nem jelentették be.

Az Alibaba hétfőn külön bejelentette eddigi legnagyobb és legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljét, a Qwen3.8-Maxot, amely a vállalat szerint a legújabb kínai fejlesztések élvonalába tartozik.

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