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Nyitókép: Unsplash.com

Mesterséges intelligenciával feltuningolt Apple újítás jön, de várhatóan fizetni kell érte

Infostart / MTI

Egy elég merész újítással lép színre hamarosan az Apple. A felhasználók egy részének fizetnie kell majd a mesterséges intelligenciával feltuningolt Siri használatáért.

Az Apple zárt körben, a részvényeseinek tartott beszámolóján bejelentett egy elég merész újítást. Ez arról szól, hogy a felhasználók nagy részének fizetnie kell majd a mesterséges intellingenciával felszerelt Siri használatáért – írja a Gizmodo portál alapján a 24.hu. A Siri az Apple saját fejlesztésű, beépített intelligens személyi asszisztense, amely mesterséges intelligenciára és hangfelismerésre épül. Segítségével a felhasználók élő beszédhanggal (vagy gépeléssel) vezérelhetik az Apple eszközeiket, kérdéseket tehetnek fel, és különféle mindennapi feladatokat automatizálhatnak.

Az amerikai tech óriás nem először próbálkozik a Siri mesterséges intelligenciával való feltuningolásával, ám eddig mindig kudarcot vallottak. Mivel az Apple számára fontos volt, hogy elkerülje az újabb kudarcot, a Google-lel kötöttek egy több milliárd dolláros üzletet, melynek köszönhetően a keresőóriás biztosítja az MI-hátteret, amire az Apple építheti a rendszerét.

Az Apple vezérigazgatói székéből szeptemberben távozó Tim Cook elmondta, hogy az Apple-t teljesen lenyűgözte a Siri AI fogadtatása. Bár hivatalosan még nem jelent meg, de béta verzióként elérhető bárki számára, aki új hardverrel rendelkezik, és ki szeretné próbálni.

Egy számítási költségekkel kapcsolatos kérdésére válaszolva Cook jelezte, az Apple saját adatközpontjaira, valamint fizetős felhőszolgáltatására is támaszkodik, tehát hibrid modellben működnek. A vezérigazgató kiemelte:

elképzelhető, hogy ha az emberek sokat használják, akkor magasabb iCloud-csomagra kell majd váltaniuk.

Az Apple korábban már jelezte: bizonyos mesterséges intelligencia alapú kamerafunkciók csak azoknak a felhasználóknak lesznek elérhetők, akik legalább havi 10 dolláros iCloud+ előfizetéssel rendelkeznek.

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