2026. április 29. szerda Péter
Töltőpisztoly és benzinkanna stilizált neonszerű képe / Red canister. Fueling gasoline or diesel vector web banner.
Nyitókép: Oleksandr HrutsGetty Images

Újfajta benzin jöhet – ha jöhet

Infostart

Bár olcsóbb lehetne a mostaninál, de lehet, hogy többet fogyasztanának a járművek belőle.

Az Európai Parlament már 2025-ben kezdeményezte az E20 nevű új benzinfajta bevezetését. Most pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lobbizik az EU-s üzemanyag-minőségi irányelv módosításáért – írta meg a Magyar Nemzet.

Mint a cikkben olvasható, hogyha jóváhagynák az akár 20 százalékos bioetanol-tartalmú benzin forgalmazását a tagállamokban, tovább lehetne csökkenteni a járművek szén-dioxid-kibocsátását, valamint olcsóbb is lehetne az üzemanyagfajta a mostaninál. Ugyanakkor számos kétség is felmerül. Ennek a benzinfajtának például alacsonyabb lenne az energiatartalma, tehát megnőne a fogyasztás. Emellett az is kihívás, hogy a megújuló alapanyagok (cukorrépa, gabona, burgonya) felhasználása milyen hatást gyakorol a mezőgazdaságra.

A mai járműflotta zömébe tilos 20 százalékos etanoltartalmú benzint tankolni

– teszik hozzá a cikkben.

Az Európai Bizottság vezetői az autógyártók jóváhagyását várják, amely egyelőre nem történt meg. A német Mannheim városában már egyébként tavaly óta tesztelik az E20 hatásait. Intő jel ugyanakkor, hogy a régebbi autók, motorok és benzines kisgépek számára már az E10 is gondokat okoz. A karburátoros motorok számára szinte biztosan ellenjavallott lesz az új üzemanyag – szögezik le.

Nem védekeztek, csak támadtak: Paris Saint-Germain–FC Bayern München 5–4
Kilenc gólt hozott a párizsi Parc des Princes-ben a PSG és a Bayern mérkőzése, a 2026-os BL-tavasz első elődöntője. A címvédő egygólos előnyt szerzett. A párizsi csapatban a georgiai Hvicsa Kvarachelia és a francia aranylabdás, Ousmane Dembele is duplázott. A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben, a másik ágon pedig az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. a négyszeres telitalálat után: ezt tudni a nyertesekről és a hatósági vizsgálatról

Miután egyetlen héten belül négy nagy számsorsjáték főnyereményét is elvitték Magyarországon, mindegyik nyertes jelentkezett a Szerencsejáték Zrt.-nél az összesen több mint 8 milliárd forintnyi fődíjért - számol be az Infostart. A lottótársaság közölte, a nyereményeket kifizetik az elrendelt hatósági ellenőrzéstől függetlenül.

Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez

A Johnson &amp; Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.

King hails importance of alliances with US in 'contested world' at White House state dinner

President Donald Trump calls the bond with the UK a "friendship unlike any other on Earth" in his toast to the royals.

