Újfajta benzin jöhet – ha jöhet

Az Európai Parlament már 2025-ben kezdeményezte az E20 nevű új benzinfajta bevezetését. Most pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lobbizik az EU-s üzemanyag-minőségi irányelv módosításáért – írta meg a Magyar Nemzet.

Mint a cikkben olvasható, hogyha jóváhagynák az akár 20 százalékos bioetanol-tartalmú benzin forgalmazását a tagállamokban, tovább lehetne csökkenteni a járművek szén-dioxid-kibocsátását, valamint olcsóbb is lehetne az üzemanyagfajta a mostaninál. Ugyanakkor számos kétség is felmerül. Ennek a benzinfajtának például alacsonyabb lenne az energiatartalma, tehát megnőne a fogyasztás. Emellett az is kihívás, hogy a megújuló alapanyagok (cukorrépa, gabona, burgonya) felhasználása milyen hatást gyakorol a mezőgazdaságra.

A mai járműflotta zömébe tilos 20 százalékos etanoltartalmú benzint tankolni

– teszik hozzá a cikkben.

Az Európai Bizottság vezetői az autógyártók jóváhagyását várják, amely egyelőre nem történt meg. A német Mannheim városában már egyébként tavaly óta tesztelik az E20 hatásait. Intő jel ugyanakkor, hogy a régebbi autók, motorok és benzines kisgépek számára már az E10 is gondokat okoz. A karburátoros motorok számára szinte biztosan ellenjavallott lesz az új üzemanyag – szögezik le.