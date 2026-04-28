Már a kevés alkohol is káros lehet

Már az alacsony alkoholfogyasztás is mérhető károsodást okozhat az agyban, derült ki egy amerikai kutatásból. Csökkenti az agyi vérellátást, elvékonyítja az agykérget, különösen az életkor előrehaladtával – írta meg a Portfolio a Sciencealert jelentése nyomán.

Az Alcohol című szaklapban megjelent tanulmányban 45 egészséges, 22 és 70 év közötti felnőttet vizsgáltak. Olyan alanyokat választottak, akiknél nem állt fenn alkoholfogyasztási zavar. A résztvevőket kérdezték korábbi ivási szokásaikról, és az adatokat MRI-felvételekkel vetették össze. A vizsgálatok során megmérték az agykéreg vastagságát és térfogatát is. Emellett 27 résztvevőnél az agyi perfúziót, tehát a szöveti vérellátást is mérték – olvasható a cikkben.

Mint írják, az eredmények szerint a magasabb alkoholfogyasztás csökkent agyi vérellátással és vékonyabb agykéreggel járt. Ez azért lényeges, mert a magasabb rendű kognitív folyamatok az agykéregben zajlanak. Ezek az összefüggések olyan embereknél is kimutathatóak voltak, akik a nemzetközileg elfogadott, alacsony kockázatúnak tekintett szint alatt maradtak. Ez a szint férfiaknál havi 60, nőknél havi 30 standard ital. Egy standard ital 14 gramm tiszta etanolnak felel meg, ez a gyakorlatban egy üveg sörrel, egy kis pohár borral vagy egy feles röviditallal egyenértékű.

Az alkoholfogyasztás és az életkor egyébként együttesen, egymást erősítve hatnak az agyi mutatókra. Az eredmények arra utalnak, hogy az alkalmi italozás hatásai is összeadódhatnak az évek során. A vérellátás esetében még erősebb az összefüggés, mint az agykéreg vastagságára vonatkozóan. Ez arra utal, hogy az alkohol elsősorban a keringésre hat, amely közvetetten az agyszövet károsodásához vezet.

Az agy számára ugyanis a megfelelő vérellátás létfontosságú az oxigén- és tápanyagszállítás, emellett a salakanyagok eltávolítása szempontjából. Az oxidatív stresszhez pedig az alkohol bizonyítottan hozzájárul – teszik hozzá a cikkben. Ugyanakkor mint írják, mivel keresztmetszeti kutatásról van szó, emiatt az eredmények közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem bizonyítanak. Az ivási szokásokat a résztvevők önbevallása alapján rögzítették, továbbá az étrend és a testmozgás hatását sem vették figyelembe.

A Portfolio szerint az eredmények illeszkednek abba a tudományos trendbe, amely megkérdőjelezi a biztonságos alkoholfogyasztási szint létezését. Mint írják, az idén frissített amerikai táplálkozási ajánlások sem határoznak meg konkrét napi felső határt, mindössze annyi a javaslatuk, hogy az emberek „igyanak kevesebb alkoholt a jobb általános egészség érdekében”.