Újra halálos áldozatokat követelt a pancsolt szesz, metanolból gyártották Szentpétervárnál

Infostart / MTI

Legalább 25 ember életét követelte pancsolt szesz fogyasztása Szentpéterváron és környékén – közölte hétfőn az orosz rendőrség szóvivője.

A sokadik tragédiát okozza Oroszországban a házilag koryvasztott, pancsolt szeszek: most éppen legalább 25 ember halt meg. Irina Volk tájékoztatása szerint napokig tartó nyomozás eredményeképpen sikerült felderíteni a mérgező szeszt forgalomba hozó céget, amelynek székhelyét át is kutatták a Szentpétervártól délkeletre található Toszno településen.

Szeptember folyamán a szentpétervári egészségügyi hatóságok halálesetek sorát regisztrálták pancsolt szesz fogyasztása következtében. A Baza Telegram-csatorna szerint a halottak száma 33 volt. Többen metanolmérgezést kaptak, amely az alkohol legegyszerűbb vegyülete, s oldószerként vagy üzemanyagként szolgál, de emberre életveszélyes. Az eladók felkutatása során eddig tizenegy embert vettek őrizetbe.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva az alkoholmérgezés kapcsán "egy egészen rendkívüli esetről" beszélt.

