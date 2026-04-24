Miattuk késhet a Holdra szállás

A szakemberek a NASA új generációs űrruháinak beszerzésével kapcsolatos helyzetet elemezték, és arra jutottak, hogy az ezzel kapcsolatos megközelítés nem biztos, hogy a legjobb megoldás volt – írja a hvg.hu.

Egy külsős cég gyártaná le a NASA számára az új űrruhát, ahogyan arra korábban többször is volt már példa. A szervezet célja az volt, hogy többféle forrásból álljon rendelkezésre az űrruha, hogy legyen mihez nyúlni.

A NASA jelenleg egyetlen cégre, az Axiom Space-re támaszkodik, hogy az elkészítse az Artemis–4-küldetés űrhajósainak szkafanderét. A küldetést 2028-ra tervezik, és ebben léphetnek majd a Hold felszínére az asztronauták. Csakhogy a jelentés alapján a cég körülbelül 2031-re készülhet el az űrruhával.

A jelentés szerint bár a NASA igyekszik proaktívan hozzáállni a feladathoz, ha az Axiom nem tudja időben vagy a megszabott költségkerettel teljesíteni a vállalását, könnyen lehet, hogy módosítani kell a jövőbeni űrsétákra és holdra szállásra vonatkozó terveken.

Nagy probléma, hogy a NASA régebbi szkafanderei már nem biztonságosak: egy évtizede készültek, és jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson teljesítenek szolgálatot, ám egyre több a gond velük. Előfordult már, hogy egy űrsétát az utolsó pillanatban kellett megszakítani emiatt.

A NASA ahelyett, hogy saját űrruhákat fejlesztett volna, két, összesen nagyjából 3,1 milliárd dollár értékű szerződést kötött az Axiom Space-szel és a Collins Aerospace-szel 2022-ben. A vállalatok feladata az űrruhák fejlesztése volt, míg a NASA lényegében kibérelte volna azokat az űrhajósai számára. Két évvel később azonban a Collins kiszállt a projektből, így az Axiom maradt az egyetlen beszállító.

Az OIG szerint mivel fix áras szerződésekről van szó, ez akadályozhatja a fejlesztést, mivel az ilyen jellegű szerződések nem alkalmasak egy űrruha kifejlesztésének finanszírozására. Ezt kockázatos vezetői döntésként jellemzi a szervezet.

Az eredeti tervek szerint 2025-ben vagy 2026-ban mutatta volna be az Axiom az űrruhákat, ám erről gyorsan kiderült, hogy meglehetősen optimista várakozás. Jelenleg úgy tűnik, hogy 2027-ben repülhet először a szkafander, de azt még nem tudni, hogy ez az Artemis–3 küldetésével valósul meg, vagy a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére kerül majd fel. Jared Isaacman, a NASA igazgatója ugyanakkor biztos benne, hogy ha ember léphet a Holdra 2028-ban, akkor az az Axiom űrruhájában történik majd meg. Alternatív megoldásról viszont egyelőre nem tudni.