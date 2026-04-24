2026. április 24. péntek György
A NASA egyik régi szkafandere, űrruhája.
Miattuk késhet a Holdra szállás

Az új űrruhák megtervezésével és elkészítésével az Axiom Space lett megbízva, ám a megrendelést csak három éves késéssel tudják teljesíteni.

A szakemberek a NASA új generációs űrruháinak beszerzésével kapcsolatos helyzetet elemezték, és arra jutottak, hogy az ezzel kapcsolatos megközelítés nem biztos, hogy a legjobb megoldás volt – írja a hvg.hu.

Egy külsős cég gyártaná le a NASA számára az új űrruhát, ahogyan arra korábban többször is volt már példa. A szervezet célja az volt, hogy többféle forrásból álljon rendelkezésre az űrruha, hogy legyen mihez nyúlni.

A NASA jelenleg egyetlen cégre, az Axiom Space-re támaszkodik, hogy az elkészítse az Artemis–4-küldetés űrhajósainak szkafanderét. A küldetést 2028-ra tervezik, és ebben léphetnek majd a Hold felszínére az asztronauták. Csakhogy a jelentés alapján a cég körülbelül 2031-re készülhet el az űrruhával.

A jelentés szerint bár a NASA igyekszik proaktívan hozzáállni a feladathoz, ha az Axiom nem tudja időben vagy a megszabott költségkerettel teljesíteni a vállalását, könnyen lehet, hogy módosítani kell a jövőbeni űrsétákra és holdra szállásra vonatkozó terveken.

Nagy probléma, hogy a NASA régebbi szkafanderei már nem biztonságosak: egy évtizede készültek, és jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson teljesítenek szolgálatot, ám egyre több a gond velük. Előfordult már, hogy egy űrsétát az utolsó pillanatban kellett megszakítani emiatt.

A NASA ahelyett, hogy saját űrruhákat fejlesztett volna, két, összesen nagyjából 3,1 milliárd dollár értékű szerződést kötött az Axiom Space-szel és a Collins Aerospace-szel 2022-ben. A vállalatok feladata az űrruhák fejlesztése volt, míg a NASA lényegében kibérelte volna azokat az űrhajósai számára. Két évvel később azonban a Collins kiszállt a projektből, így az Axiom maradt az egyetlen beszállító.

Az OIG szerint mivel fix áras szerződésekről van szó, ez akadályozhatja a fejlesztést, mivel az ilyen jellegű szerződések nem alkalmasak egy űrruha kifejlesztésének finanszírozására. Ezt kockázatos vezetői döntésként jellemzi a szervezet.

Az eredeti tervek szerint 2025-ben vagy 2026-ban mutatta volna be az Axiom az űrruhákat, ám erről gyorsan kiderült, hogy meglehetősen optimista várakozás. Jelenleg úgy tűnik, hogy 2027-ben repülhet először a szkafander, de azt még nem tudni, hogy ez az Artemis–3 küldetésével valósul meg, vagy a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére kerül majd fel. Jared Isaacman, a NASA igazgatója ugyanakkor biztos benne, hogy ha ember léphet a Holdra 2028-ban, akkor az az Axiom űrruhájában történik majd meg. Alternatív megoldásról viszont egyelőre nem tudni.

Elemző: átmeneti erősödés még lehet, de az év végére inkább gyengül majd a forint
Az uniós források beáramlása nagyon komoly segítséget jelentene a beruházások külső finanszírozásában, és az euró bevezetésének belengetése is erősíti a magyar fizetőeszközt – mondta az InfoRádióban Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank vezető elemzője szerint a 360-365 forintos euró-forint árfolyam nincs összhangban a gazdasági fundamentumokkal, csak átmeneti jelenségről van szó.
Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Teljes átalakulásra készül az ALDI: búcsúzhatnak a klasszikus diszkontoktól a magyar vásárlók

Az Aldi jelentős átalakításra készül: a diszkontlánc világszerte egységes, új arculatot vezet be üzleteiben, várhatóan Magyarországon is.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

