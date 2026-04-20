Egy fiú fejhallgatóval a fején egy tableten néz valamit.
Nyitókép: Unsplash

Hiába fejlesztették? – Baj van az életkor igazolhatóságával a neten

Infostart / MTI

Egy brit kiberbiztonsági szakértő szerint mindössze két perc alatt megkerülhető az EU szerdán bemutatott életkor-ellenőrző alkalmazásának hitelesítési folyamata.

Az alkalmazás célja, hogy a felhasználók személyes adataik megadása nélkül igazolhassák életkorukat különböző online platformokon. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bemutatón azt mondta, a rendszer megfelel a legmagasabb adatvédelmi követelményeknek.

Paul Moore brit biztonsági tanácsadó csütörtökön az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az alkalmazásban alapvető tervezési hibák vannak, amelyek lehetővé teszik a hitelesítési folyamat megkerülését.

„Komolyan, von der Leyen - ez a rendszer előbb-utóbb hatalmas adatvédelmi incidenshez vezet majd. Csak idő kérdése” – írta a szakértő.

Azt írta, hogy a PIN kódot ugyan titkosítva tárolja a rendszer, de az nincs megfelelően összekapcsolva a felhasználó személyazonosságát igazoló adatokkal. Moore szerint elegendő törölni néhány helyi beállítást, majd új PIN-t megadni, és az alkalmazás az új kóddal is elfogadja a korábban megszerzett életkor-igazolást.

A szakértő további gyenge pontokat is kiemelt: a hibás próbálkozások számát a készüléken tárolják, ám ez az érték egyszerűen módosítható, így a PIN kód korlátlanul próbálgatható. A biometrikus ellenőrzés egyetlen beállítással kihagyható, ami a szakértő szerint gyakorlatilag hatástalanítja ezt a biztonsági funkciót.

A közösségi médiában más fejlesztők és biztonsági szakértők is bírálták az alkalmazást: többen felvetették, hogy az app miért nem a modern okostelefonok hardveres biztonsági megoldásait használja, például az iPhone-okban elérhető Secure Enclave-ot vagy az Android-készülékekben használt Android Keystore-t. A rendszer működésével kapcsolatban többen megkérdőjelezték, hogy miért jár le az életkor-igazolás, és miért korlátozzák az új igazolások számát.

Az Európai Unió 2025 júliusában mutatta be az életkor-ellenőrző alkalmazás prototípusát, válaszul azokra a szabályozási törekvésekre, amelyek több tagállamban szigorúbb életkor-ellenőrzést írnak elő az online platformok számára. Az Európai Bizottság egyelőre nem reagált a felmerült biztonsági aggályokra.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Ennyi volt, már be is fuccsoltak a közel-keleti tárgyalások: visszatáncolt Irán, kilőttek az olajárak

Az iráni fegyveres erők közleménye szerint a Kína felől érkező hajó elfogását fegyveres kalózakciónak tekintik.

US intercepts and seizes Iranian-flagged cargo ship, Trump says

Tehran vows retaliation soon for what it calls an "act of armed piracy", which comes as the US prepares for a second round of talks.

