2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Az amerikai ûrkutatási hivatal, a NASA által közreadott felvétel a Hold mögött elhaladó Föld bolygóról, amelyet az Artemis II küldetésben részt vevõ ûrhajósok örökítettek meg 2026. április 6-án. Az Artemis II legénysége holdközeli repülése során megdöntötte az Apollo13 1970-es, 400 171 kilométeres rekordját, és mintegy 406 600 kilométerre távolodva a Földtõl felállította az emberes ûrutazás új távolsági csúcsát. Az Artemis II küldetés célja, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerüljék a Holdat, és elõkészítsék a terepet a 2028-as Holdra szálláshoz.
Nyitókép: MTI/EPA/NASA

Teljesen egyedül maradtak a világűrben

Infostart / MTI
Utolsó napjához ért csütörtökön az Artemis–2, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Hold-programjának legénységgel végzett első Hold körüli űrrepülése.

A négytagú legénység az Orion űrkabin fedélzetén az április 1-én megkezdett küldetés keretében a Holdat megkerülve érkezik vissza a Földre, és a tervek szerint kaliforniai idő szerint pénteken délután nem sokkal 5 óra után San Diego közelében a Csendes-óceán vízére ereszkedik le.

Az Artemis–2 küldetés tagjai Reid Wiseman parancsnoksága alatt rekordot állítottak fel, amikor kedden minden korábbinál mélyebben hatoltak a világűrbe és olyan távolságba kerültek a Földtől, mint korábban egyetlen ember sem. A legénység tagja – első nőként a Hold közelében – Christina Koch, valamint Victor Glover pilóta és a kanadai Jeremy Hansen.

A küldetés során új felvételeket készítettek a Hold Föld felől nem látható, „sötét oldaláról”, és előkészítik az Artemis program következő repülését is, amely már a Holdra leszálló jármű teszteléséről is szól majd. A legénység tagjai emellett több egyéb kísérletet is elvégeznek, ami az űrben való hosszú távú tartózkodás élettani hatásaival függ össze.

A négy asztronauta szerdán a világűrből tartott sajtótájékoztatón osztotta meg élményeit: „lenyűgöző” tapasztalatról beszéltek, különösen azokat a pillanatokat tekintve, amikor a Hold teljesen kitakarta a Földet, és tervezett módon a rádiókapcsolat is megszakadt az irányítóközponttal, így teljesen egyedül maradtak a világűrben.

Az asztronauták a Hold Föld felől nem látható felületén két krátert kereszteltek el, egyiket az Orion űrhajó neve után Integritynek, míg a másik a Carroll nevet kapta, amivel a parancsnok 2020-ban elhunyt feleségére emlékeztek.

Az Artemis–2 Hold körüli küldetés során az űrhajó mintegy 7400 kilométerre (4600 mérföld) repült túl a Holdon, mielőtt azt megkerülve ismét a Föld felé vette az irányt. Az Orion űrkabin a Földtől mintegy 400 ezer kilométerre (250 ezer mérföld) távolodott el, amivel megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért rekordot.

Az Artemis program keretében a NASA 2028-ra tervezi, hogy ismét embert juttasson a Holdra, ahol a jövőben állandó emberi tartózkodásra alkalmas bázist akarnak létrehozni.

űrkutatás

nasa

hold

holdkerülés

artemis-2

