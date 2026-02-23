Ezeréves, aranyékszerekkel teli sírhelyet fedeztek fel Panamában – képek

Több mint ezeréves, aranyból készült ékszereket tartalmazó sírhelyet tártak fel Panamában – írja a 24.hu a Heritage Daily beszámolója alapján.

Vélhetően egy magas státuszú személyt temettek az érintett helyre, amely a Coclé tartományban levő El Cano Régészeti Parkban található. Az időszámításunk szerinti 800 és 1000 közötti időszakból származó sírhelyben egyetlen ember csontvázát találták meg. A személyt számos tárggyal együtt temették el. A tudósítás szerint a mostani feltárás a közép-amerikai térség egyik legjelentősebb régészeti felfedezése az elmúlt évtizedekben.

A tetem körül aranyból készült karkötőket, fülbevalókat és díszes melldíszeket találtak, utóbbiakon denevérek és krokodilok képei szerepelnek.

Az elhunyt mellett mindezeken kívül díszes kerámiaedények is voltak, ami szintén arra utal, hogy az érintett személy a társadalom felső köreibe tartozhatott.

A panamai kulturális minisztérium közölte: a feltárt sírhely hatalmas jelentőséggel bír, ugyanis általa az emberiség sokat megtudhat Közép-Amerika gyarmatosítás előtti történetéről. A leletek gazdagsága például arra mutat, hogy a helyi közösségek a halált nem tartották a személyiség és identitás végének, csak egy átalakulásnak, amely során a társadalmi státusz megmarad.