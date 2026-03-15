Cropped shot of hand tourists are searching for a way on the map in the application on car.
Nyitókép: Getty Images

Eláll az ember szava a Google Térkép új funkciójától

Infostart

Az egyik új megoldás abban segít, hogy a felhasználó mindig pontosan tudja, éppen hol van, és mi a következő lépés az úti céljának mielőbbi eléréséhez.

A tengerentúlon a Google Térkép alkalmazásban már elérhetővé vált a Gemini-alapú Ask Maps funkció, valamint az Immersive Navigation fejlesztés is. Utóbbi egy részletgazdag, intuitív 3D-s navigációs nézetet jelent, amely ötvözi az épületeket, a terepviszonyokat és az út részleteit – írja a 24.hu a Google bejelentése alapján.

Az új funkciók leginkább abban nyújtanak nagy segítséget, hogy mindig pontosan tudjuk, éppen hol járunk, és mi a következő lépés az úti célunk mielőbbi elérése érdekében.

A Google tájékoztatása szerint az új nézet jól alkalmazkodik a felhasználói igényekhez, ugyanis automatikusan ráközelít vagy távolabb viszi azokra a pontokat, ahol a legnagyobb figyelemre van szükség. Az Immersive Navigation szintén a cég saját fejlesztésű mesterséges intelligenciáját, a Geminit használja, ami

elemzi az útvonalunk Utcakép-felvételeit, hogy a lehető legteljesebb képet alkothassa meg az érintett helyszínekről.

A Google Térképben szintén komoly változást jelent, hogy átalakul az alternatív útvonalak funkció, a jövőben a szolgáltatás igyekszik a korábbiaknál jobban kiemelni az egyes útvonalak előnyeit.

Az Ask Maps funkció nagyon hasznos lesz, ugyanis a Google Térkép alkalmazásban egy társalgási felület jön létre, ahol a Gemini mesterséges intelligencia tudása használható a meglátogatni kívánt helyek feltérképezésére. A továbbiakban így a célzott keresések és szűrők használata helyett

egyszerűen meg lehet kérdezni az MI-től például azt, hogy a belvárosban hol lehet könnyen parkolni egy kávézó közelében.

Az Ask Maps egy idő után automatikusan figyelembe veszi a korábban megadott preferenciákat, így nem kell például újra megadni azt, ha valaki vegetáriánus éttermet keres, vagy olyan benzinkutat, ahol van gázolaj. Emellett az új funkció képes segíteni a tervek véglegesítésében is: asztalt foglal a felhasználó nevében, illetve megosztja a szükséges információkat a barátokkal.

A változások március 12-én élesedtek az Egyesült Államokban, a következő hónapokban pedig a világ többi részén is elérhetővé válnak az új funkciók.

Egy dán ötlet nagyban javíthatja az idősek életminőségét – Hazai városokban is elérhető a kezdeményezés

Egy dán ötlet nagyban javíthatja az idősek életminőségét – Hazai városokban is elérhető a kezdeményezés

A társadalom elöregedése Európa-szerte egyre sürgetőbb kérdés. E cikk alapjául szolgáló tanulmány egy olyan közösségi kezdeményezést mutat be, amely az idős emberek mozgásképességének visszaadását, társadalmi részvételük növelését és az elszigeteltség csökkentését célozza. A dán eredetű Cycling Without Age (magyarul Biciklivel kortalanul) program alapelve, hogy minden idős embernek joga van a mozgás és a szabadság élményéhez. A program önkéntesek által hajtott riksákkal biztosít kerékpáros kirándulásokat idősotthonok lakói számára. A kutatás bemutatja a mozgalom eredetét, terjedését, társadalmi hatásait, valamint a magyarországi megvalósítás első tapasztalatait. A program jó példa arra, miként kapcsolhatók össze generációk, és hogyan válhat a közlekedés a társadalmi kohézió és az aktív öregedés eszközévé.

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 15.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 15.)

A Pénzcentrum 2026. március 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump says US not ready to make deal with Iran as citizens warned to leave Iraq

Trump says US not ready to make deal with Iran as citizens warned to leave Iraq

The US president also calls on allies to help secure the Strait of Hormuz. The UK says it is discussing a "range of options" to protect shipping in the region.

2026. március 15. 07:59
Elkezdődtek a március 15-i ünnepségek, mutatjuk, mi várható ma – percről percre
2026. március 14. 18:40
A szakértő szerint két kritikus terület van itthon az energiaátmenetben
