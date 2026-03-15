Eláll az ember szava a Google Térkép új funkciójától

A tengerentúlon a Google Térkép alkalmazásban már elérhetővé vált a Gemini-alapú Ask Maps funkció, valamint az Immersive Navigation fejlesztés is. Utóbbi egy részletgazdag, intuitív 3D-s navigációs nézetet jelent, amely ötvözi az épületeket, a terepviszonyokat és az út részleteit – írja a 24.hu a Google bejelentése alapján.

Az új funkciók leginkább abban nyújtanak nagy segítséget, hogy mindig pontosan tudjuk, éppen hol járunk, és mi a következő lépés az úti célunk mielőbbi elérése érdekében.

A Google tájékoztatása szerint az új nézet jól alkalmazkodik a felhasználói igényekhez, ugyanis automatikusan ráközelít vagy távolabb viszi azokra a pontokat, ahol a legnagyobb figyelemre van szükség. Az Immersive Navigation szintén a cég saját fejlesztésű mesterséges intelligenciáját, a Geminit használja, ami

elemzi az útvonalunk Utcakép-felvételeit, hogy a lehető legteljesebb képet alkothassa meg az érintett helyszínekről.

A Google Térképben szintén komoly változást jelent, hogy átalakul az alternatív útvonalak funkció, a jövőben a szolgáltatás igyekszik a korábbiaknál jobban kiemelni az egyes útvonalak előnyeit.

Az Ask Maps funkció nagyon hasznos lesz, ugyanis a Google Térkép alkalmazásban egy társalgási felület jön létre, ahol a Gemini mesterséges intelligencia tudása használható a meglátogatni kívánt helyek feltérképezésére. A továbbiakban így a célzott keresések és szűrők használata helyett

egyszerűen meg lehet kérdezni az MI-től például azt, hogy a belvárosban hol lehet könnyen parkolni egy kávézó közelében.

Az Ask Maps egy idő után automatikusan figyelembe veszi a korábban megadott preferenciákat, így nem kell például újra megadni azt, ha valaki vegetáriánus éttermet keres, vagy olyan benzinkutat, ahol van gázolaj. Emellett az új funkció képes segíteni a tervek véglegesítésében is: asztalt foglal a felhasználó nevében, illetve megosztja a szükséges információkat a barátokkal.

A változások március 12-én élesedtek az Egyesült Államokban, a következő hónapokban pedig a világ többi részén is elérhetővé válnak az új funkciók.