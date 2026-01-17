Természetes „anyagcsere” zajlik a Föld és a Hold között, és nem áll meg

Részecskék áramlanak a Földről a Holdra, írja a 24.hu a CNN-re hivatkozva. A folyamat ráadásul már több milliárd éves, a közvetítő pedig a napszél.

Az amerikai médiában megjelent tanulmány akár arra a nagy rejtélyre is választ adhat, hogyan kerül víz, szén-dioxid, hélium és nitrogén a Holdról szerzett mintákba.

Korábban az volt az elmélet, hogy a Hold a Napból kap ilyen részecskéket, de 2005-ben a Tokiói Egyetem volt az első, amely felvetette, hogy ez esetleg nincs így, azt is sejtetve, hogy a fiatal Föld bocsáthatta ki az említett részecskéket, abban az időben, amikor még nem alakult ki a Föld mágneses tere.

A most megjelent tanulmány ennél is merészebbet állít: akár a mágneses mező kialakulása is hathatott abba az irányba, hogy ezek a részecskék útnak induljanak. A tudósok korábbi elmélete az volt, hogy a Hold egy, a frissen kialakult Földbe csapódott aszteroida miatt jött létre, a folyamat során pedig az égitestek kétféle talaja keveredett. A mostani eredmények viszont azt mutatják, hogy az anyagok cseréje még mindig fennáll.

A szakértők kétféle számítógépes szimulációt használtak, az egyikben erős napszél volt jelen és a Földnek nem volt mágneses tere, a másikban gyenge napszél volt és a Föld erős mágneses mezővel rendelkezett. Ezek a szituációk bolygónk ősi és a mai, modern állapotát tükrözték. A kettő közül a modern változat tűnt hatékonyabbnak a részecskék Holdfelszínre juttatásában.