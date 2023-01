Tengerésztemetést kapott az elpusztult óriás

A tengerbe "temették" csütörtökön Japánban az Oszakai-öbölben elpusztult ámbráscetet. A 15 méteres állatra 30 tonnás betontömböket erősítettek, majd hajóval kivitték a nyílt tengerre, és a Kii-félsziget térségében a nehezékek segítségével a tengerfenékre süllyesztették.

Eleinte felmerült, hogy a 38 tonnás ámbráscet tetemét ideiglenesen a szárazföldön ássák el, és az elbomlás után megmaradó csontvázat egy múzeumban helyezik el, de ezt a tervet végül elvetették, mert senki sem kérte az állat maradványait a hatóságoktól - közölte Macui Icsiro oszakai főpolgármester.

