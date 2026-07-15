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A francia Kylian Mbappé másodszor is gólt rúg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Franciaország-Svédország mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

Mbappé elmondta, miért kaptak ki ilyen simán a franciák a vb-elődöntőben

Infostart / MTI

„Amikor nem azt csinálod egy elődöntőben, amit kellene, akkor nem nyersz. Technikailag nagyon gyengék voltunk, semmilyen veszélyt nem jelentettünk” – mondta a spanyolok ellen 2-0-ra elveszített vb-elődöntő után Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé szerint a francia labdarúgó-válogatott közel sem nyújtotta azt a teljesítményt kedd este Spanyolország ellen, amire egy világbajnoki elődöntőben szüksége lett volna.

A gallok csapatkapitánya meglehetősen kritikusan értékelt azok után, hogy együttese 2-0-ra alulmaradt az Európa-bajnok riválissal szemben, így nem jutott be sorozatban harmadszor is a fináléba.

„A középpályán kettő a három ellen kellett futballoznunk, ami nehéz volt. Rodrinak és Fabian Ruiznak rengeteg ideje volt, nekünk pedig kommunikációs problémáink adódtak a letámadásnál. Azt gondolom, sokkal több egy az egy elleni nyomásgyakorlásra lett volna szükségünk” – magyarázta a vereség okait Mbappé. A Real Madrid támadója úgy vélte, technikailag és taktikailag sem hozták azt a teljesítményt, amire szükségük lett volna, és bár igyekeztek magasan védekezni, hogy ezzel megakadályozzák a spanyolok labdatartásra építő taktikáját, a rivális ezt könnyen átjátszotta, ha pedig labdát veszített, nagyon gyorsan vissza tudta azt szerezni.

„Amikor nem azt csinálod egy elődöntőben, amit kellene, akkor nem nyersz. Technikailag nagyon gyengék voltunk, semmilyen veszélyt nem jelentettünk” – zárta a szélső.

Didier Deschamps szövetségi kapitány azt mondta: a spanyolok remekül védekeztek, minden területet lezártak, az ő csapata pedig sok technikai hibát vétett.

„Nehéz úgy problémát okozni, ha technikailag a megfelelő szint alatt teljesítesz” – jelentette ki a vb után leköszönő tréner.

Kollégája, Luis de la Fuente arról beszélt, hogy kedden a világ legjobb csapatát tudták legyőzni.

„A játékosok megmutatták, mennyire elhivatottak és tehetségesek. Egy boldog öltözőnk van, és érezzük, hogy egy ország áll mögöttünk. Ismét elkaptuk a 2010-es érzést” – utalt az edző a 16 évvel ezelőtt spanyol győzelemmel zárult dél-afrikai vb-re. „Úgy gondolom, az a legfontosabb, hogy kiválaszd, milyen társaságban utazol” –- utalta arra de la Fuente, hogy együttesében nagy az összehang, a játékosok félretették az egóikat és egy emberként küzdöttek egymásért, valamint a vb-győzelemért.

Pedro Porro, a mérkőzés legjobbjának megválasztott védő kijelentette: tudták, hogy egy kemény ellenféllel találkoznak majd, de remek teljesítményt nyújtottak.

A spanyolok vasárnap 21 órakor a szerdai Anglia–Argentína mérkőzés győztesével találkoznak New Yorkban, míg a franciák szombaton 23 órakor Miamiban a bronzért mérkőznek.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Mbappé elmondta, miért kaptak ki ilyen simán a franciák a vb-elődöntőben

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