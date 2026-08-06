Orbán Anita: Szlovákia sem tart vissza Duna-vizet, ott is nagy a vízhiány

Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Tarabával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra.

Orbán Anita azt írta csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy arra kérte a szlovák minisztert, segítsen, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg annak érdekében is, hogy a vízhozam a lehető legegyenletesebb legyen. Hozzátette: a szlovák miniszter ígéretet tett, hogy mindent megtesz ennek érdekében, annak ellenére, hogy Szlovákiában is jelentős a vízhiány.

Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget

– közölte.

„Ezúton is szeretném ismételten cáfolni azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Egyúttal köszönöm szlovák kollégám ígéretét, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátani” ” írta Orbán Anita.

Korábban Magyar Péter miniszterelnök is hangsúlyozta: nem a németek vagy az osztrákok tartják vissza a Duna vizét, hiszen átfolyó rendszerű duzzasztóik vannak, és rekordalacsony mindenhol a vízállás.„Aki ilyen nehéz helyzetben dezinformációkat terjeszt, szándékosan politikai vagy más érdekből hazugságokat terjeszt, zavart kelt, akadályozza a védekezést vagy a védekezés hatásfokát, neadjisten pánikot kelt, az mindent tesz, csak azt nem, amiért a választók odaküldték. Az nem a hazát szolgálja” – mondta Magyar Péter.