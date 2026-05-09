Willi Orbán győztes góljával Bundesliga-bronzérmes a Lipcse

A magyar válogatott belső védője az 55. percben egy szöglet után fejjel vette be az ellenfél kapuját. Ekkor Xaver Schlager első félidő végén szerzett góljával már vezetett a házigazda. Gulácsi Péter ezúttal is a kispadról nézte végig a mérkőzést. A St. Pauli a 86. percben szépített ugyan, de a Leipzig végül nyert.

A bronzérem megszerzése egyben azt is jelenti, hogy a Lipcse a Bajnokok Ligája főtábláján lesz érdekelt.

Bundesliga, 33. forduló:

FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach 3-1 (2-0)

TSG 1899 Hoffenheim-Werder Bremen 1-0 (1-0)

RB Leipzig-St. Pauli 2-1 (1-0)

VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 3-1 (2-1)

pénteken játszották:

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)

vasárnap játsszák:

Hamburger SV-SC Freiburg 15.30

1. FC Köln-1. FC Heidenheim 17.30

FSV Mainz 05-Union Berlin 19.30