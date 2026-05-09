Infostart.hu
2026. május 9. szombat
Willi Orbán, az RB Leipzig játékosa ünnepli gólját a labdarúgó Német Kupa második fordulójában játszott Augsburg-RB Leipzig mérkőzésen Augsburgban 2020. december 22-én. Az RB Leipzig 3-0-ra győzött.
Willi Orbán győztes góljával Bundesliga-bronzérmes a Lipcse

Az RB Leipzig hazai pályán a 2-1-re legyőzte a St. Paulit a német labdarúgó-bajnokság 33., utolsó előtti fordulójának szombati játéknapján, a második gólt Willi Orbán szerezte, győzelmükkel pedig a lipcseiek biztosan a harmadik helyen végeznek az idény végén.

A magyar válogatott belső védője az 55. percben egy szöglet után fejjel vette be az ellenfél kapuját. Ekkor Xaver Schlager első félidő végén szerzett góljával már vezetett a házigazda. Gulácsi Péter ezúttal is a kispadról nézte végig a mérkőzést. A St. Pauli a 86. percben szépített ugyan, de a Leipzig végül nyert.

A bronzérem megszerzése egyben azt is jelenti, hogy a Lipcse a Bajnokok Ligája főtábláján lesz érdekelt.

Bundesliga, 33. forduló:

FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach 3-1 (2-0)

TSG 1899 Hoffenheim-Werder Bremen 1-0 (1-0)

RB Leipzig-St. Pauli 2-1 (1-0)

VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 3-1 (2-1)

pénteken játszották:

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)

vasárnap játsszák:

Hamburger SV-SC Freiburg 15.30

1. FC Köln-1. FC Heidenheim 17.30

FSV Mainz 05-Union Berlin 19.30

„Eldőlt az első dominó” – Vészjósló levelet küldött a Mol több benzinkútnak is

A 444.hu hozzájutott egy levélhez, amelyet a Mol küldött ki egyes benzinkutakhoz, jelezve, hogy a stratégiai dízeltartalékból ők már nem kaphatnak.

Kvíz: Te átmennél 2026-ban az érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod!

Te mit gondolsz, átmennél az érettségi vizsgán? A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén a diákok elé kerültek.

In an exclusive BBC interview, Catherine West says she has 10 MPs prepared to back her and is "confident" enough will come forward to trigger a contest.

