ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.35
usd:
300.68
bux:
134545.2
2026. május 9. szombat Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A brazil Neymar (b) és Lionel Messi, a Paris Saint-Germain argentin játékosa tapsol a labdarúgó Bajnokok Ligája A csoportjában játszott Club Brugge - Paris Saint-Germain mérkőzésen a bruges-i Jan Breydel Stadionban 2021. szeptember 15-én. A találkozó 1-1-es döntetlennel zárult. A Paris Saint-Germain-ben először volt kezdő a Lionel Messi, Kylian Mbappé és Neymar trió.
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Messi érzelmes nyilatkozatot tett a vb-ről

Infostart / MTI

Az argentin Lionel Messi szeretné, ha korábbi klubtársa, Neymar is tagja lenne a brazil válogatottnak a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

A két csatár négy szezont játszott együtt a Barcelonában és további kettőt a Paris Saint-Germainben. Messi elismerte, hogy nem tud objektívan nyilatkozni Neymarról, hiszen a barátjának tarja.

„Azt akarjuk, hogy a legjobb játékosok legyenek ott a világbajnokságon, és Neymar, bármilyen formában is legyen, mindig egy lesz közülük” – fogalmazott Messi, aki immár az észak-amerikai profiligában szereplő Inter Miamit erősíti.

A brazil és a vb-címvédő argentin válogatott évtizedek óta rivalizál egymással Dél-Amerikában, de a nyolcszoros aranylabdás futballista szerint ez a téma túlmutat a rivalizáláson.

„Csodálatos lenne őt a világbajnokságon látni, hiszen sokat jelent Brazíliának és az egész sportágnak. Remélem, ott lehet, mert megérdemli” – mondta.

Neymar idén még csak nyolc mérkőzésen lépett pályára a brazil Santosban, mert december végén és márciusban is volt egy-egy térdműtétje. Ebben a szezonban három gólt szerzett és két gólpasszt adott. Mielőtt távozott volna a PSG-től, bokasérüléssel küszködött, a szaúdi al-Hilalban pedig elszakadt az elülső keresztszalagja.

A válogatottban 2013-ban mutatkozott be, három világbajnokságon is pályára lépett, ő a brazilok gólrekordere 79 találattal, de 2023 óta nem játszott nemzeti színekben a sérülései és formaingadozásai miatt.

Carlo Ancelotti szövetségi kapitány többször kijelentette, hogy Neymar csak akkor lesz kerettag, ha teljesen felépül, áprilisban pedig hozzátette, hogy a csatárnak két hónapja van bizonyítania, hogy készen áll a vb-re.

A Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban sorra kerülő torna június 11-én kezdődik.

Kezdőlap    Sport    Messi érzelmes nyilatkozatot tett a vb-ről

neymar

messi

fifa 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”
Első rendelkezés: az uniós zászló

Forsthoffer Ágnes az Országgyűlés új elnöke: „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon”
Titkos szavazással a balatonfüredi – április 12-én tiszás egyéni mandátumot nyert – Forsthoffer Ágnest választották az Országgyűlés elnökévé a képviselők a parlament alakuló ülésén szombaton. Eskütétele után rövid beszédet is mondott.
 

Forsthoffer Ágnes az új házelnök, esküt tesz Magyar Péter – parlamenti alakuló ülés percről percre

Sulyok Tamás: Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében

Pótköltségvetést nyújt be az új kormány

Kapitány István: nem látott Európa még ilyen korrupciót

Magyar Péter: ez a rendszerváltás első hivatalos napja

„Újszerű, szokatlan, normális” ellenzéki létet ígér a Fidesz részéről Gulyás Gergely

KDNP: többet kell beszélgetnünk az emberekkel

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Megalakult az új Országgyűlés: Magyar Pétert jelölték miniszterelnöknek, heti ülések és pótköltségvetés jöhet

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Az ülés délelőtti szakaszában a képviselők és miniszterjelöltek többször is nyilatkoztak a sajtónak, ez alapján már most ki lehet jelenteni: nagyon komoly tempójú törvényalkotás fog zajlani a következő hetekben, hónapokban. Egyszerre kell több fajsúlyos kérdésben is döntést hoznia a kormánynak, majd a parlamentnek. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság

Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság

A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 9. 08:15
Mezőörs-Kelen, Szoboszlaiék a Chelsea ellen – sportdömping a tévében
2026. május 8. 21:04
Los Angeles 2028 – így alakul át a kvalifikáció a vízilabdánál
×
×