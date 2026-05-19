2026. május 19. kedd Ivó, Milán
A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nagy hír érkezett Cristiano Ronaldóról

ELŐZMÉNYEK

Az ötszörös aranylabdás támadó a hatodik vb-jére készülhet: a várakozásoknak megfelelően Cristiano Ronaldo is ott van a portugál labdarúgó-válogatott világbajnokságra készülő keretében.

Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékost nevezett meg a keddi csapathirdetéskor. Ha a 41 éves Ronaldo pályára lép a tengerentúlon, az argentin Lionel Messihez hasonlóan rekorder lehet a hat vb-szereplésével.

A portugálok még két felkészülési mérkőzést vívnak a rajtig: június 6-án Chilével csapnak össze az oeirasi Nemzeti Stadionban, négy nappal később pedig Nigériával találkoznak Leiriában.

A portugálok a csoportkörben a Kongói Demokratikus Köztársasággal, az újonc Üzbegisztánnal és Kolumbiával játszanak.

A június 11-én kezdődő világbajnokságot az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik. A vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

A portugál válogatott vb-kerete:

kapusok:

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lisboa), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

védők:

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inácio (Sporting Lisboa), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)

középpályások:

Rúben Neves (al-Hilal), Samuel Costa (Real Mallorca), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

támadók:

Joao Félix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting Lisboa), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr)

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi botrány iratainak egy részét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján. Az elhangzottakra már az államfő és a Fidesz is reagált. Sulyok Tamás közölte: átadja Magyar Péternek a nála lévő dokumentumokat, ha „hivatalos felkérést kap rá”. Két ügyvéd is reagált.
 

Kegyelmi állapot a piacokon, kényszer a költségvetésben – így lavírozhatnak a KKV-k a fordulat után

A forint látványos erősödése, a nemzetközi befektetői optimizmus és a gyorsan változó geopolitikai kockázatok egyszerre nyitnak lehetőségeket és jelentenek alkalmazkodási kényszert a magyar vállalatoknak – hangzott el a Portfolio székesfehérvári KKV-konferenciájának egyik kiemelt panelbeszélgetésén. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bankrendszerben és a vállalati oldalon is van mozgástér, a hitelezés felfutásához azonban kiszámíthatóbb környezet és jobb tervezhetőség kell, miközben a külső kockázatok − különösen a Hormuzi-szoros körüli feszültségek − gyorsan átárazási hullámot indíthatnak.

Sürgős figyelmeztetést adott ki az adóhivatal: magyarok százezrei futhatnak ki az időből, ha nem lépnek

Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1 plusz 1 százalékáról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség.

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

