Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa és Arne Slot, a Liverpool vezetõedzõje a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntõjének Paris Saint-Germain  Liverpool visszavágó mérkõzésén Liverpoolban 2026. április 14-én.
Megtört az átok Liverpoolban – egy kicsit

Sorozatban hat vereség után a klubvilágbajnok Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén.

Mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban szerepelt, és együtt örülhettek, amikor a hatodik percben Ryan Gravenberch megszerezte a vezetést, kisvártatva pedig a csapatkapitány Virgil van Dijk növelhette volna az előnyt, de közelről a kapu fölé lőtt. A lendületes kezdést követően a Bajnokok Ligája-szereplést biztosító első öt hely valamelyikét vélhetően megszerző hazaiak visszaálltak, s felkínálták a lehetőséget, hogy a legutóbbi hat fordulóban egyaránt vereséget szenvedő, mindössze egy gólt szerző londoniak egyenlítsenek.

A második játékrész egy-egy les miatt érvénytelenített találattal kezdődött, majd Szoboszlai két távoli lövéssel veszélyeztetett, az elsőnél a csavarása után Filip Jörgensen védett bravúrral, a másodiknál, az egyenesen megrúgott labda pedig a jobb kapufa tövéről vágódott vissza. Később a magyar válogatott csapatkapitányának szöglet utáni beadását követően Van Dijk fejjel is veszélyeztetett, de a labda a lécen pattant. A hazaiak mezőnyfölényben futballoztak, végül azonban az eredmény nem változott.

Premier League, 36. forduló:

Liverpool FC-Chelsea 1-1 (1-1)

Magyar Péter első beszéde kormányfőként: a hatalom mulandó, döntéseink következményei viszont generációkon át velünk maradnak
A Tisza Párt elnöke első miniszterelnöki beszédét tartja a Parlamentben.
 

Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
Megszólalt a Roszatom-vezér: erre számít az új kormánytól Paks-2 kapcsán

A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában.

Soha nem látott roham indult a legmagasabb hegycsúcsért: életveszélyes torlódás alakulhat ki a hírhedt halálzónában

Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban: május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt.

Putin denounces Nato at scaled back Victory Day parade

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

