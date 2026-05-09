Megtört az átok Liverpoolban – egy kicsit

Mindkét magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban szerepelt, és együtt örülhettek, amikor a hatodik percben Ryan Gravenberch megszerezte a vezetést, kisvártatva pedig a csapatkapitány Virgil van Dijk növelhette volna az előnyt, de közelről a kapu fölé lőtt. A lendületes kezdést követően a Bajnokok Ligája-szereplést biztosító első öt hely valamelyikét vélhetően megszerző hazaiak visszaálltak, s felkínálták a lehetőséget, hogy a legutóbbi hat fordulóban egyaránt vereséget szenvedő, mindössze egy gólt szerző londoniak egyenlítsenek.

A második játékrész egy-egy les miatt érvénytelenített találattal kezdődött, majd Szoboszlai két távoli lövéssel veszélyeztetett, az elsőnél a csavarása után Filip Jörgensen védett bravúrral, a másodiknál, az egyenesen megrúgott labda pedig a jobb kapufa tövéről vágódott vissza. Később a magyar válogatott csapatkapitányának szöglet utáni beadását követően Van Dijk fejjel is veszélyeztetett, de a labda a lécen pattant. A hazaiak mezőnyfölényben futballoztak, végül azonban az eredmény nem változott.

Premier League, 36. forduló:

Liverpool FC-Chelsea 1-1 (1-1)