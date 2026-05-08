2026. május 8. péntek Mihály
Fede Valverde, a Real Madrid játékosa ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Real Madrid-Manchester City elsõ mérkõzésén Madridban 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin

Valverde szerint nem volt verekedés: fegyelmik az öltözői balhé után

A csütörtök délelőtti edzésen összetűzésbe keveredett egymással a Real Madrid két játékosa, Aurélien Tchouaméni és a csapatkapitány Federico Valverde, utóbbi fejsérülést szenvedett, így nem léphet pályára vasárnap, a spanyol labdarúgó-bajnokság barcelonai rangadóján.

A fővárosi klub közlése szerint az uruguayi középpályásnak 10-14 napig pihennie kell, az eset miatt pedig fegyelmi eljárás indult a két játékossal szemben.

Sajtóértesülések szerint Valverdét, akit elkísért Álvaro Arbeola vezetőedző, a Real Madrid edzőközpontja közelében lévő kórházban látták el, ahol több öltéssel varrták össze az arcán keletkező sebet.

A két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a vita csütörtökön az edzésen és utána az öltözőben is folytatódott.

Helyi lapok úgy tudják, hogy Valverde nem volt hajlandó kezet nyújtani a francia középpályásnak, miután szabálytalankodott vele.

Az uruguayi játékos, aki az öltözőben sérült meg, Instagram-oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a „vitában” véletlenül nekiesett egy asztalnak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

Amennyiben a Real Madrid az el Clássicón nem győzi le a Barcelonát, a katalán csapat már vasárnap bajnok lesz.

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában
Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.
Újra mennek a támadások a Hormuzi-szorosnál - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadott, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár ismét emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék esnek, és a határidős indexek állása alapján Európában is csökkenésekkel indulhat a nap. Itthon a Molra figyelhetnek a befektetők a nyitást követő percekben, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként. Makrofronton itthon az áprilisi inflációs adat és az előzetes államháztartási beszámoló izgalmas, Amerikából pedig délután érkezik egy fontos munkanélküliségi statisztika.

Kormányhatározattal segítik ki az FTC-t: különös döntést írt alá a leköszönő Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök kormányhatározatban kérte fel a honvédelmi minisztert, hogy vizsgálja meg a Ferencvárosi Torna Club állammal szembeni tartozásainak átütemezését.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

2026. május 8. 08:34
A felfröccsenő tehénürülék miatt gyomorfertőzést kapott több kerékpáros, kérdéses az indulásuk a Girón
2026. május 7. 23:01
Freiburg-Aston Villa döntő lesz az EL-ben, Crystal Palace-Rayo Vallecano a KL-ben
