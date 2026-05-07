Két Real Madrid-sztár összeugrott, Valverdét kórházba vitték

A Real Madrid csapatán belüli feszültség csütörtökön tetőzött, amikor Valverde és Tchouaméni fizikai összetűzésbe keveredett. Kettejük között már korábban is támadt feszültség, egy a szerdai edzésen történt szabálytalanság miatti heves vita robbant ki a két játékos között.

A Marca szerint a helyzet akkor eszkalálódott, amikor Valverde állítólag nem volt hajlandó kezet fogni a franciával, az összetűzés után. Az edzés után, az öltözőben összeugrottak, Valverde egy véletlennek minősített ütéstől megvágta magát, ami miatt úgy döntött, hogy vigyék be a sürgősségire.

A klubon belüli források a verekedés jellegét „nagyon súlyosnak” nevezték. A Marca azt állítja, hogy Arbeloa sürgős válságülést hívott össze a gyorsan széteső keret tagjaival. A Valdebebasban, az edzőközpontban a légkör állítólag mérgező, több játékos alig áll szóba egymással. Mint hírlik, öt-hat sztár nem áll szóba Arbeloával, a beugró vezetőedző tekintélye semmivé vált.

Ez a botrány csak tetézte a rossz hangulatot. Kylian Mbappé továbbra is a bírálatok középpontjában áll. Néhány órával azután, hogy Valverdét kórházba szállították, felvételek jelentek meg a francia csapatkapitányról, amint nevetve és mosolyogva elhajt az edzőpályáról.

Mbappét az utóbbi időben sok és erőteljes kritika érte, különösen miután egy szardíniai jachton látták, miközben izomsérüléséből lábadozott. A csatár szóvivője közleményt adott ki, amelyben megvédte a profizmusát, kijelentve, hogy a kritika „nem felel meg a valóságnak és nem tér ki arra a munkára, amelyet Kylian nap mint nap a csapat érdekében végez”.