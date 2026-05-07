2026. május 7. csütörtök
Fede Valverde, a Real Madrid játékosa ünnepli gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Real Madrid-Manchester City elsõ mérkõzésén Madridban 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin

Két Real Madrid-sztár összeugrott, Valverdét kórházba vitték

Infostart

A Real Madrid nem igazán nyugodt légkörben készül a hétvégi – inkább már csak presztízscsatának számító – el Clásicóra. Kylian Mbappé botránya után itt az újabb: Federico Valverde állítólag kórházba került a csapattársával, Aurélien Tchouaménivel történt „nagyon súlyos” összetűzése után. Az incidens arra kényszerítette Álvaro Arbeloa vezetőedzőt, hogy „válságülést” hívjon össze az öltözőben kialakult helyzet kezelésére.

A Real Madrid csapatán belüli feszültség csütörtökön tetőzött, amikor Valverde és Tchouaméni fizikai összetűzésbe keveredett. Kettejük között már korábban is támadt feszültség, egy a szerdai edzésen történt szabálytalanság miatti heves vita robbant ki a két játékos között.

A Marca szerint a helyzet akkor eszkalálódott, amikor Valverde állítólag nem volt hajlandó kezet fogni a franciával, az összetűzés után. Az edzés után, az öltözőben összeugrottak, Valverde egy véletlennek minősített ütéstől megvágta magát, ami miatt úgy döntött, hogy vigyék be a sürgősségire.

A klubon belüli források a verekedés jellegét „nagyon súlyosnak” nevezték. A Marca azt állítja, hogy Arbeloa sürgős válságülést hívott össze a gyorsan széteső keret tagjaival. A Valdebebasban, az edzőközpontban a légkör állítólag mérgező, több játékos alig áll szóba egymással. Mint hírlik, öt-hat sztár nem áll szóba Arbeloával, a beugró vezetőedző tekintélye semmivé vált.

Ez a botrány csak tetézte a rossz hangulatot. Kylian Mbappé továbbra is a bírálatok középpontjában áll. Néhány órával azután, hogy Valverdét kórházba szállították, felvételek jelentek meg a francia csapatkapitányról, amint nevetve és mosolyogva elhajt az edzőpályáról.

Mbappét az utóbbi időben sok és erőteljes kritika érte, különösen miután egy szardíniai jachton látták, miközben izomsérüléséből lábadozott. A csatár szóvivője közleményt adott ki, amelyben megvédte a profizmusát, kijelentve, hogy a kritika „nem felel meg a valóságnak és nem tér ki arra a munkára, amelyet Kylian nap mint nap a csapat érdekében végez”.

Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani

Egy éve, hogy megalakult a szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével, egy kis döccenővel, mert első szavazásra nem jött össze a többség. A német kormány egyéves mérlegéről Bauer Bencét, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük. Szerinte a jelenlegi kormány nem biztos, hogy ki tudja húzni 2029-ig.
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön?
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök?
A békét is túlélheti az iráni rezsim?
 
Magyar azbesztszennyezés-botrány: egy egész vármegyében vizsgálat indult, több településére is szállíthattak a mérgező anyagból

Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel - közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtök délután.

Durva szigor élesedik, kitiltják a belvárosból ezeket az autókat nyártól: rengetegen kaphatnak bírságot

2026 nyarán kitiltják a külföldi rendszámú autókat a történelmi belvárosból. A döntéssel a város a turisztikai főszezonban rendszeresen kialakuló közlekedési káoszt próbálja megfékezni.

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

Ther World Health Organisation says it is not in the same situation as with Covid-19 because hantavirus spreads differently.

2026. május 7. 17:18
Nagy László: esett már ki a Veszprém sokkal jobb helyzetből is, büszke vagyok a csapatra
2026. május 7. 15:30
Elmarad Fucsovics meccse Djokoviccsal
