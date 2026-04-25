Helyet cserélt a Puskás és az Újpest

A Puskás Akadémia kezdte jobban a találkozót és már az első negyedórában megszerezte a vezetést Markgráf Ákos szép fejesével. Az Újpestet a kényszerű kapuscsere után Dombó Dávid bravúrja mentette meg attól, hogy kétgólos hátrányba kerüljön. Lassan éledezett a vendégcsapat, ám a szünetig nem tudott a kapuba találni.

A fordulás után növelte előnyét a Puskás Akadémia, Szolnoki Roland volt eredményes: újabb védőtől, újabb fejesgól. Feljebb kapcsolt a kétgólos hátrányba került, hármat cserélő Újpest, ám a fellazuló védelem mellett a hazaiak újabb helyzeteket alakítottak ki. Mentek előre a vendégek, többet is birtokolták a labdát, mégis a hazaiaknak volt esélyük a harmadik találat megszerzésére. Végül egyik csapat sem tudott betalálni, így megérdemelten győzött a Puskás Akadémia.

A felcsúti együttes idén pályaválasztóként először nyert, míg az újpestiek három veretlen találkozót követően szenvedtek vereséget.