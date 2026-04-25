2026. április 25. szombat
Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Helyet cserélt a Puskás és az Újpest

Infostart / MTI

A Puskás Akadémia két védője fejesgóljával 2–0-ra legyőzte a vendég Újpestet szombaton a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában, ezzel a két csapat helyet cserélt a tabellán, most előbbi a hatodik, utóbbi a hetedik.

A Puskás Akadémia kezdte jobban a találkozót és már az első negyedórában megszerezte a vezetést Markgráf Ákos szép fejesével. Az Újpestet a kényszerű kapuscsere után Dombó Dávid bravúrja mentette meg attól, hogy kétgólos hátrányba kerüljön. Lassan éledezett a vendégcsapat, ám a szünetig nem tudott a kapuba találni.

A fordulás után növelte előnyét a Puskás Akadémia, Szolnoki Roland volt eredményes: újabb védőtől, újabb fejesgól. Feljebb kapcsolt a kétgólos hátrányba került, hármat cserélő Újpest, ám a fellazuló védelem mellett a hazaiak újabb helyzeteket alakítottak ki. Mentek előre a vendégek, többet is birtokolták a labdát, mégis a hazaiaknak volt esélyük a harmadik találat megszerzésére. Végül egyik csapat sem tudott betalálni, így megérdemelten győzött a Puskás Akadémia.

A felcsúti együttes idén pályaválasztóként először nyert, míg az újpestiek három veretlen találkozót követően szenvedtek vereséget.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk” – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – hangsúlyozta.
 

Szabó Olivér Norton: leghamarabb 2050-ben lehet ember a Marson

Leghamarabb 2050-ben léphet ember a Mars felszínére – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint legalább ennyi idő kell, hogy egy ilyen, várhatóan a Holdról indítandó küldetés minden előfeltétele teljesüljön.
 

Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Delphi gazdasági fórum: ezen rengeteget veszíthet most Európa, nagyon észnél kell lenni

A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

