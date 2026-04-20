2026. április 20. hétfő Tivadar
Erling Haaland, a Manchester City játékosa (j) fejel az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Manchester City-Arsenal mérkõzésén Manchesterben 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Lehet, hogy egyetlen gólon múlik majd a Premier League végeredménye

Miután a Manchester City megnyerte az Etihad Stadionban az Arsenal elleni rangadót, a vesztett pontokat tekintve egyformán áll a listavezető Arsenallal. Ha szerdán megveri idegenben a szinte biztosan kieső Burnley-t, akkor átveszi a vezetést a Premier League táblázatán. A Citynek még öt, az Arsenalnak négy bajnoki mérkőzése van hátra az idényben.

A Premier League szabályai szerint azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség, esetlegesen azonos pontszám és gólkülönbség esetén a több szerzett gól rangsorol. Bár az Arsenalnak picivel talán könnyebbnek tűnik a hátralévő „lecke”, könnyebb elképzelhető, hogy már egyik csapat sem veszít pontot, abban az esetben pedig elsősorban a gólkülönbség határoz kettejük között.

Az Arsenal gólkülönbsége 63–26, azaz 37, a Cityé 65–29, azaz 36. De ha Pep Guardiola együttese akár csak egyetlen góllal is nyer a Burnley pályáján, átveszi a vezetést. Attól kezdve pedig őrült verseny kezdődik, nem csak „szimplán” az egyes győzelmekért, hanem minden egyes gólért.

Az „Ágyúsok“ hátralévő ellenfelei, zárójelben a helyszín és az ellenfél aktuális bajnoki helyezése: Newcastle (o, 14.), Fulham (o, 12.), West Ham United (i, 17.), Burnley (o, 19.), Crystal Palace (i, 13.). A Manchester City ellenfelei: Burnley (i, 19.), Everton (i, 10.), Brentford (o, 7.), Bournemouth (i, 8.), Crystal Palace (o, 13.), Aston Villa (o, 4.).

Ha elfogadjuk azt, hogy az Arsenal útja valamivel könnyebb, vélhetjük, még mindig esélyesebb a bajnoki címre. A fogadóirodáknál, az elemzőcégeknél ez így is van. Mikel Arteta csapata – a vereség ellenére – nem játszott rosszul a City ellen, de az utóbbi hetekben gyengék az eredményei.

A legutóbbi négy, angol csapat ellen vívott tétmérkőzését egytől egyig elveszítette, a Ligakupa-döntőben és a bajnokságban is kikapott a Citytől, az FA-kupában a Southamptontól, s ugyancsak a bajnokságban a Bournemouth-tól is. A csapat az idény első 49 mérkőzéséből 37-et megnyert, 7 döntetlen és 3 vereség mellett. A legutóbbi hatból viszont csak a Sporting CP elleni két BL-mérkőzés idegenbeli győzelme és hazai döntetlenje nem vereség. Angol csapat ellen március 14. óta csak vereségben volt része. Ebből kellene úgy felállni, hogy innentől (vélhetően) minden mérkőzést meg kell nyerni.

Ugyanis a Manchester City pedig kifejezetten erős az idény hajrájában, A BBC kigyűjtötte, hogy Pep Guardiola legénysége a legutóbbi négy Premier League-idényben (2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025) az utolsó tíz fordulóban összesen egyszer kapott ki, a 40 meccse mérlege 31 győzelem, 8 döntetlen és 1 vereség.

premier league

manchester city

arsenal

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt. Ezután Magyar Péter bejelentette jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Szó esett a leendő minisztériumokról és a politikai kultúra megváltoztatásáról is. Határidőt szabott a közjogi méltóságok távozására és elmondta, mi a terv a háborús veszélyhelyzet meghosszabbításával.
 

A Commerzbank hivatalosan is elutasította az UniCredit ellenséges felvásárlási kísérletét, egyre jobban kiéleződik a két bank közötti küzdelem - írta meg a Bloomberg.

Elég volt! - ezzel a felkiáltással fordult a nyilvánossághoz a Dombóvári Városi Horgász Egyesület, miután súlyos környezeti kárról kaptak bejelentést.

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

