Fájdalmas vereség - így kommentálta csapata teljesítményét Kubatov Gábor

A házigazda Győr a csereként beállt Bánáti Kevin 82. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójának vasárnap esti rangadóján, így három körrel a bajnokság vége előtt három pont az előnye a tabella élén az FTC-vel szemben.

Rangadóhoz és a téthez méltó küzdelmet láthatott a helyszínen tartózkodó több mint nyolcezer néző, bár a játékosok dolgát nem könnyítette meg, hogy a kezdési időpontot megelőző másfél órában szakadatlanul zuhogott az eső.

A hazaiak három komoly helyzetet is kidolgoztak az elején, először a 2. percben Njie próbálkozhatott senkitől sem zavartatva, de 12 méterről a kapu fölé lőtt. Később Dibusz védett kétszer is bravúrral: előbb a 18. percben Schön közeli fejesét tornázta ki, két perccel később pedig Benbuali életerős lövésébe kapott bele, emiatt a labda a kapufáról kifelé pattant.

Mindezek mellett a Ferencváros sem tétlenkedett, a győri kapusnak a meccs elején Gómez fejesét kellett bravúrral hárítania, majd a félidő derekától a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést és sorra dolgozták ki a lehetőségeket.

Kovacevic két perc alatt kétszer került ziccerbe, ezek közül az első volt igazán kecsegtető, ám a horvát légiós előtt a lövés pillanatában felpattant a labda, amely így csúnyán a kapu fölé szállt. A félidő végén ismét az ETO kapusának volt többször is dolga, de mindannyiszor a helyén volt, így gól nélküli állásnál vonultak a szünetre a csapatok.

Fordulás után a hazaiak erőltették jobban a támadójátékot, míg a Ferencváros visszaállt a saját kapuja elé, és a megszerzett labdákból gyors ellentámadásokat próbált vezetni.

Az egyre feszültebb és keményebb mérkőzés hajrájának kezdetén ugyanis egy szögletvariáció végén Dibusznak kellett védenie, ám a labdát az ötösnél helyezkedő Bánáti elé ütötte, aki habozás nélkül a hálóba lőtt.

Percekig videóbírós ellenőrzésnek vetették alá a találatot, kérdéses volt ugyanis, hogy a közvetlenül a gólvonal előtt - lesen - álló Njie hozzáért-e a labdához, de a VAR-kocsiban végül érvényesnek ítélték a gólt.

A ráadásban Gruber egyenlíthetett volna, de közeli lövését Petrás kivédte, így a Győr diadalmaskodott a feszült hangulatban zárult rangadón, s bajnokesélyessé lépett elő.