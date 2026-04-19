2026. április 19. vasárnap Emma
Schön Szabolcs Gergõ, az ETO FC (j) és Mariano Gomez, a Ferencvárosi TC játékosa a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott ETO FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a gyõri ETO Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Fájdalmas vereség - így kommentálta csapata teljesítményét Kubatov Gábor

A házigazda Győr a csereként beállt Bánáti Kevin 82. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte a címvédő Ferencvárost a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójának vasárnap esti rangadóján, így három körrel a bajnokság vége előtt három pont az előnye a tabella élén az FTC-vel szemben.

Rangadóhoz és a téthez méltó küzdelmet láthatott a helyszínen tartózkodó több mint nyolcezer néző, bár a játékosok dolgát nem könnyítette meg, hogy a kezdési időpontot megelőző másfél órában szakadatlanul zuhogott az eső.

A hazaiak három komoly helyzetet is kidolgoztak az elején, először a 2. percben Njie próbálkozhatott senkitől sem zavartatva, de 12 méterről a kapu fölé lőtt. Később Dibusz védett kétszer is bravúrral: előbb a 18. percben Schön közeli fejesét tornázta ki, két perccel később pedig Benbuali életerős lövésébe kapott bele, emiatt a labda a kapufáról kifelé pattant.

Mindezek mellett a Ferencváros sem tétlenkedett, a győri kapusnak a meccs elején Gómez fejesét kellett bravúrral hárítania, majd a félidő derekától a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést és sorra dolgozták ki a lehetőségeket.

Kovacevic két perc alatt kétszer került ziccerbe, ezek közül az első volt igazán kecsegtető, ám a horvát légiós előtt a lövés pillanatában felpattant a labda, amely így csúnyán a kapu fölé szállt. A félidő végén ismét az ETO kapusának volt többször is dolga, de mindannyiszor a helyén volt, így gól nélküli állásnál vonultak a szünetre a csapatok.

Fordulás után a hazaiak erőltették jobban a támadójátékot, míg a Ferencváros visszaállt a saját kapuja elé, és a megszerzett labdákból gyors ellentámadásokat próbált vezetni.

Az egyre feszültebb és keményebb mérkőzés hajrájának kezdetén ugyanis egy szögletvariáció végén Dibusznak kellett védenie, ám a labdát az ötösnél helyezkedő Bánáti elé ütötte, aki habozás nélkül a hálóba lőtt.

Percekig videóbírós ellenőrzésnek vetették alá a találatot, kérdéses volt ugyanis, hogy a közvetlenül a gólvonal előtt - lesen - álló Njie hozzáért-e a labdához, de a VAR-kocsiban végül érvényesnek ítélték a gólt.

A ráadásban Gruber egyenlíthetett volna, de közeli lövését Petrás kivédte, így a Győr diadalmaskodott a feszült hangulatban zárult rangadón, s bajnokesélyessé lépett elő.

labdarúgás

ftc

győri eto

Orbán Zoltán: egyszerű módszerekkel segíthető a fecskeállomány visszaerősödése

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint hazatérő fecskéinknek az idei aszályos tavaszon ismét nehéz vagy éppen lehetetlen sarat találniuk, amivel tatarozhatnák vagy megépíthetnék fészkeiket. Körülbelül kétmillió fecske hiányzik az országból minden augusztusban, ennek két globális és két hazai oka van.
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Brutálisan bezuhant Putyin népszerűsége Oroszországban: egy influenszer videója indította el a lavinát - ezt üzente a Kreml urának

A Kreml csütörtökön szokatlan lépésre szánta el magát: nyilvánosan reagált a bírálatra.

US Navy intercepts and seizes Iranian-flagged cargo ship, Trump says

This comes after the president said a US delegation would head to Pakistan for Iran talks – though Tehran has not confirmed it will take part.

Ifj. Foltán László: a kenusoknál a maximális kvótaszerzés a cél Los Angelesre
MLSZ-szóvivő az osztályozóról: nem lehet mindenkinek kedvezni, de remélhetőleg nagy ünnep lesz
