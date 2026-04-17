Indul a labdarúgó NB I hajrája – sport a tévében

M4 Sport
14.00: Cselgáncs, Európa-bajnokság, Tbiliszi, döntők
16.00: Jégkorong, női divízió 1/A világbajokság, Magyarország-Olaszország
20.00: Labdarúgás, Fizz Liga, Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC
Sport 2
14.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, FC Porto-Club Brugge
18.45: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, Real Madrid - Paris Saint-Germain
Eurosport 1
13.30: Kerékpár, Gran Camino, 4. szakasz
15.30: Kerékpár, Brabantse Pijl
Eurosport 2
20.00: Golf, PGA Tour RBC Heritage, 2. nap, Hilton Head Island
Spiler 2
20.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Atlético Madrid
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Elversberg-Karlsruhe
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, St. Pauli-1. FC Köln
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Blackburn Rovers-Coventry