„Igazságtalanság” – mondta dühösen a Real Madrid edzője

A Real Madrid edzője megkérdőjelezte a játékvezető hozzáértését a döntést illetően. A kiállítás pillanatában a Real Madrid 3–2-re vezetett Münchenben, úgy festett, miután összesítésben 4–4-re álltak a csapatok, hosszabbításra kerül sor.

Ám a Bayern három perc alatt kihasználta az emberelőnyt, Luís Diaz kiegyenlített, majd még Michael Olise is lőtt egy (látványos) gólt.

Camavinga a második sárga lapot időhúzásért kapta, a Harry kane elleni szabálytalansága után négy lépésen át vezetgette a labdát, majd körülbelül hárm másodpercre kézbe fogta.

Alvaro Arbeloa úgy vélte, hogy Slavko Vinčić játékvezető nem tudta, hogy kik kaptak már sárga lapot. Azt állította, hogy a játékvezető csak a bajor klub játékosainak felszólítására húzta elő a második sárga lapot, amivel – véleménye szerint –gyakorlatilag elvesztették a mérkőzést.

Arbeloa a kiállítás jellegét és a játékvezető teljesítményét kritizálva kijelentette: „Senki sem érti, hogyan állíthatnak ki egy játékost ilyen cselekedetért.… Az érzés, ami bennem van, az igazságtalanság és harag. Szerintem a játékvezető azért mutatta fel neki a lapot, mert nem tudta, hogy már kapott egy sárga lapot… Őszintén szólva, ez még csak nem is volt sárga lapos vétség. Vagy a játékvezető soha nem futballozott, vagy nem tudom, de szerintem még rosszabb, hogy nem tudta, hogy a játékos már kapott egy lapot.”

Arbeloa hozzátette: „Az öltözőben óriási a csalódottság... Gratulálok a Bayernnek a továbbjutáshoz. Minden kemény munka és erőfeszítés kárba veszett egy olyan döntés miatt, mint amilyen a játékvezető döntése volt.”

A játékvezetői döntés több madridi játékost is felháborított, Federico Valverde és Vinicius Junior is a szlovén bíróra zúdította a haragját. A Mundo Deportivo arról is beszámol, hogy a Real kispadján is elszabadultak az indulatok, ahol a cserejátékosok becsmérlő megjegyzéseket tettek Vinčićre.

Daniel Carvajal láthatóan azt kiabálta a bírónak: „A te hibád! Minden a te hibád!” A mérkőzés után Jude Bellingham a vegyes zónában azt mondta az újságíróknak: „Ez egy vicc. Ez nem lehet sárga lap. Két szabálytalanság, két sárga lap.”

A mérkőzésen két gólt is szerző Arda Güler először sárga lapot kapott a kispadon (addigra már lecserélték), majd mielőtt a játékvezető bevonult volna a játékoskijárón keresztül az öltözőbe, kiállította Gülert, aki még mindig nem tudott megnyugodni.