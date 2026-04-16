Infostart.hu
2026. április 16. csütörtök
Eduardo Camavinga (j), Ferland Mendy (b) és Vinícius Junior (k) a Real Madrid játékosa csapata edzésén a klub madridi edzõközpontjában, a Valdebebas kerületben 2026. február 24-én. A Real Madrid február 25-én a Benfica ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjébe kerülésért zajló párharc visszavágóján.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Javier Lizón

„Igazságtalanság” – mondta dühösen a Real Madrid edzője

„Igazságtalanság!” – így reagált Alvaro Arbeloa, a Real Madrid edzője a szerdai, müncheni BL-negyeddöntő végkimenetelét alapvetően befolyásoló játékvezetői döntésre, Eduardo Camavinga kiállítására.

A Real Madrid edzője megkérdőjelezte a játékvezető hozzáértését a döntést illetően. A kiállítás pillanatában a Real Madrid 3–2-re vezetett Münchenben, úgy festett, miután összesítésben 4–4-re álltak a csapatok, hosszabbításra kerül sor.

Ám a Bayern három perc alatt kihasználta az emberelőnyt, Luís Diaz kiegyenlített, majd még Michael Olise is lőtt egy (látványos) gólt.

Camavinga a második sárga lapot időhúzásért kapta, a Harry kane elleni szabálytalansága után négy lépésen át vezetgette a labdát, majd körülbelül hárm másodpercre kézbe fogta.

Alvaro Arbeloa úgy vélte, hogy Slavko Vinčić játékvezető nem tudta, hogy kik kaptak már sárga lapot. Azt állította, hogy a játékvezető csak a bajor klub játékosainak felszólítására húzta elő a második sárga lapot, amivel – véleménye szerint –gyakorlatilag elvesztették a mérkőzést.

Arbeloa a kiállítás jellegét és a játékvezető teljesítményét kritizálva kijelentette: „Senki sem érti, hogyan állíthatnak ki egy játékost ilyen cselekedetért.… Az érzés, ami bennem van, az igazságtalanság és harag. Szerintem a játékvezető azért mutatta fel neki a lapot, mert nem tudta, hogy már kapott egy sárga lapot… Őszintén szólva, ez még csak nem is volt sárga lapos vétség. Vagy a játékvezető soha nem futballozott, vagy nem tudom, de szerintem még rosszabb, hogy nem tudta, hogy a játékos már kapott egy lapot.”

Arbeloa hozzátette: „Az öltözőben óriási a csalódottság... Gratulálok a Bayernnek a továbbjutáshoz. Minden kemény munka és erőfeszítés kárba veszett egy olyan döntés miatt, mint amilyen a játékvezető döntése volt.”

A játékvezetői döntés több madridi játékost is felháborított, Federico Valverde és Vinicius Junior is a szlovén bíróra zúdította a haragját. A Mundo Deportivo arról is beszámol, hogy a Real kispadján is elszabadultak az indulatok, ahol a cserejátékosok becsmérlő megjegyzéseket tettek Vinčićre.

Daniel Carvajal láthatóan azt kiabálta a bírónak: „A te hibád! Minden a te hibád!” A mérkőzés után Jude Bellingham a vegyes zónában azt mondta az újságíróknak: „Ez egy vicc. Ez nem lehet sárga lap. Két szabálytalanság, két sárga lap.”

A mérkőzésen két gólt is szerző Arda Güler először sárga lapot kapott a kispadon (addigra már lecserélték), majd mielőtt a játékvezető bevonult volna a játékoskijárón keresztül az öltözőbe, kiállította Gülert, aki még mindig nem tudott megnyugodni.

Oeconomus: sok még az akadály az Ukrajnának szánt óriáshitel előtt
Ha nem az orosz jóvátételből fizetik vissza, a tagállamok lesznek felelősek az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelért. Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt benne. Ezt még az Orbán-kormány alkudta ki Brüsszelben, amikor elfogadta a hitelszerződést – azóta viszont „technikai" vétóval akadályozza a folyósítását a „ha nincs olaj, nincs pénz" jegyében.
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, nem költözik Magyar Péter a Karmelitába

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.

Váratlan katonai paktumot kötöttek az arab államok: Ukrajnától kérik a bevált receptet a pusztító csapások ellen

A térség stabilitásának megőrzése és az új fenyegetések elhárítása érdekében az arab országok átfogóan felülvizsgálják biztonsági stratégiájukat.

Migrants making false domestic abuse claims to stay in UK, BBC investigation finds

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

