BL élőben: mérkőzés Madridban és Lisszabonban

REAL MADRID–BAYERN MÜNCHEN: Az UEFA engedélyezte, hogy behúzzák a tetőt a Bernabéuban, hogy még forróbb legyen a hangulat. Mind a két csapat első szűmú csatára vállalta a játékot, kezd Kylian Mbappé és Harry Kane is.

SPORTING CP–ARSENAL: Csupa jó hír az Arsenal híveinek: Declan Rice, Martin Ödegaard, Leandro Trossard és Gabriel Magalhaes is ott lesz a kezdő csapatban.

SPORTING CP–ARSENAL 0–0: Bátran kezdett a portugál csapat, Maxi Araújo veszélyes kísérletét hárította David Raya.

REAL MADRID–BAYERN MÜNCHEN 0–0: A Bayern éppen olyan nyíltan játszik, mint a nyolcaddöntőben, Bergamóban, Upamecano nagy helyzetbe került, de nem tudta értékesíteni.

SPORTING CP–ARSENAL 0–0: Az első negyedóra végén kezd az Arsenal magára találni.

REAL MADRID–BAYERN MÜNCHEN 0–0: Kylian Mbappé és Vinícius Júnior is próbálkozott, Manuel Neuer a helyén.

REAL MADRID–BAYERN MÜNCHEN 0–0: Mbappé lapos lövését Manuel Neuer hárította.

SPORTING CP–ARSENAL 0–0: Nagyon veszélyes a Sporting bal oldala, Maxi Araújo nagyon jól futballozik.

REAL MADRID–BAYERN MÜNCHEN 0–1: Megszerezte a vezetést a Bayern. Luis Diaz a gólszerző, higgadtan lőtt a kapuba, de az érdem fele a Trent Alexander-Arnold mögé mesés labdát betevő Serge Gnabryé.

Félidő mindkét mérkőzésen. A kétszer 45 perc alatt egyetlen gól esett, a Bayern vezet.