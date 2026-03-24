Összeesett a pályán és meghalt a nagyreményű, tizennyolc éves focista

A kolumbiai U20-as Nemzeti Torna szombati mérkőzésén, amelyen a Millonarios a Santa Fé csapatával játszott, Santiago Castrillo, a bogotaiak 18 éves játékosa összeesett, elvesztette az eszméletét – írja az Index.

A fiatal labdarúgót kórházba szállították, eszméletét viszont nem nyerte vissza, és vasárnap este elhunyt. Halálát hirtelen szívleállás okozta.

Santiago Castrillo ígéretes játékos volt, a kolumbiai futball egyik nagy reménysége, nemrégiben hívták meg az U19-es válogatottba.

A bucaramangai születésű futballistától a Millonarios veteránja, a 40 éves Radamel Falcao ekképpen búcsúzott tőle: „Ma mérhetetlen szomorúság tölti el a szívünket. Egy olyan játékostársunkat gyászoljuk, aki tele volt reménységgel, álmokkal, tehetsége kiemelte a többiek közül, és fényes jövő állt előtte. Megtört szívvel búcsúzunk Santiagótól, és ígérjük, hogy az ő nevében is küzdünk a jövőben szeretett klubja színeiért.”