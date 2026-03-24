Összeesett a pályán és meghalt a nagyreményű, tizennyolc éves focista

A kolumbiai U20-as Nemzeti Torna szombati mérkőzésén, amelyen a Millonarios a Santa Fé csapatával játszott, Santiago Castrillo, a bogotaiak 18 éves játékosa összeesett, elvesztette az eszméletét – írja az Index.
A fiatal labdarúgót kórházba szállították, eszméletét viszont nem nyerte vissza, és vasárnap este elhunyt. Halálát hirtelen szívleállás okozta.
Santiago Castrillo ígéretes játékos volt, a kolumbiai futball egyik nagy reménysége, nemrégiben hívták meg az U19-es válogatottba.
A bucaramangai születésű futballistától a Millonarios veteránja, a 40 éves Radamel Falcao ekképpen búcsúzott tőle: „Ma mérhetetlen szomorúság tölti el a szívünket. Egy olyan játékostársunkat gyászoljuk, aki tele volt reménységgel, álmokkal, tehetsége kiemelte a többiek közül, és fényes jövő állt előtte. Megtört szívvel búcsúzunk Santiagótól, és ígérjük, hogy az ő nevében is küzdünk a jövőben szeretett klubja színeiért.”
Rest in peace to Santiago Castrillón, Millonarios U20 player who passed away today after collasping in a U20 match on Saturday. Such a young man who had his whole life ahead of him. ?️ pic.twitter.com/Mb3hvb6TFV— Colombian Fútbol Report ?? (@ThreadsFutbol) March 23, 2026