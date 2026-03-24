ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.22
usd:
337.84
bux:
121976.32
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza második fordulójának Kairat Almat-Real Madrid mérkőzésén Almatiban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Mbappé azt állítja rendben van, de akad, aki ezt nem hiszi

Infostart

A Real Madrid szupersztárja, Kylian Mbappé visszavágott a sérülése miatti egy hónapos kihagyást követően az erőnlétével kapcsolatosan megjelent „valótlan” találgatások miatt. Egyszersmind megvédte azt a döntését, hogy szakorvosi tanácsot kért Párizsban.

A francia válogatott csatár a bal térdének a sérülése miatt az elmúlt hónapban alig játszhatott, s egyszer sem volt százszázalékos állapotban. Bár a jelentések szerint a hátsó keresztszalagja szinte elszakadt, a csatár az Alan egészségügyi cég nyitórendezvényén cáfolta ezt.

Mbappé hangsúlyozta, hogy a francia fővárosba tett látogatása tudatos és elengedhetetlen lépés volt, hogy biztosítsa, a szezon hátralévő részében a lehető legjobb állapotban futballozhasson. Megkönnyebbült, miután végre egyértelmű diagnózist kapott.

„A térdem? Nagyon jól van” – magyarázta az RMC Sport által idézett nyilatkozatában. „Tudom, hogy sok találgatás látott napvilágot, sok mindent mondtak, de egyik sem igaz. Ilyen egy élsportoló és egyben közszereplő élete; mondhatnak róla dolgokat egyrészt ellenőrzés, másrészt következmények nélkül. Ehhez hozzá vagyok szokva. Az a lényeg, hogy teljesen felépültem. Szerencsés voltam, hogy a helyes diagnózist kaptam, amikor visszatértem Párizsba, és együtt megtaláltuk az utat ahhoz, hogy visszanyerjem a legjobb formám, a szezon végére és a világbajnokságra csúcsformában legyek.” Hozzátette: „Néhány héttel ezelőtt, párizsi tartózkodásom alatt mindent tudni akartam a térdemről; nagyon alapos akartam lenni. A Real Madriddal záruló szezonról, egy világbajnokságról, a karrieremről, sőt, még a közérzetemről is beszélgettünk. Nagyon tudni akartam, mi a baj. Elég sok vizsgálatot végeztettem el, időpontokat egyeztettem hozzáértő emberekkel, akik feltárták, mi a baj. Már a puszta tudás is megnyugtató. Olyan helyzetben voltam, amikor nem tudtam, miért fáj a térdem. Már a puszta tudás is ad egy képet; ez egy lépés előre, az első lépés a gyógyulás felé.”

Az a lépése, hogy a Real Madrid valdebebasi bázisán kívül kért kezelést, pletykákat szült a játékosok és a klub orvosi osztálya közötti viszályról.

A Real Madrid a hónap elején hivatalos közleményt adott ki Mbappé állapotáról, amelyben a következőket írta: „A játékosunkon, Kylian Mbappén francia szakorvosok által, a Real Madrid orvosi szolgálatának felügyelete alatt elvégzett vizsgálatok után megerősítették a bal térd rándulásának diagnózisát, és megerősítették a konzervatív kezelés helyességét. A helyzet alakulására várunk.”

Anton Meana újságíró nem hiszi, hogy ez igaz lenne. A Cadena SER rádióállomáson azt állította, hogy a sérülés sokkal súlyosabb. „Csak azért nevezik rándulásnak, mert ezt írták az orvosi jelentésbe, de a sérülés sokkal súlyosabb. Már 100 nap sincs hátra a világbajnokságig, és Mbappénak nincs ideje. Minden napra 100 szüksége van a teljes felépüléshez” – magyarázta Meana.

Kíváncsian várjuk majd, Mbappé mennyit játszik a közelgő fontos mérkőzéseken. Végtére is: az ad igazi választ állapotára.

Kezdőlap    Sport    Mbappé azt állítja rendben van, de akad, aki ezt nem hiszi

real madrid

sérülés

kylian mbappé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×