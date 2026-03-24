Mbappé azt állítja rendben van, de akad, aki ezt nem hiszi

A francia válogatott csatár a bal térdének a sérülése miatt az elmúlt hónapban alig játszhatott, s egyszer sem volt százszázalékos állapotban. Bár a jelentések szerint a hátsó keresztszalagja szinte elszakadt, a csatár az Alan egészségügyi cég nyitórendezvényén cáfolta ezt.

Mbappé hangsúlyozta, hogy a francia fővárosba tett látogatása tudatos és elengedhetetlen lépés volt, hogy biztosítsa, a szezon hátralévő részében a lehető legjobb állapotban futballozhasson. Megkönnyebbült, miután végre egyértelmű diagnózist kapott.

„A térdem? Nagyon jól van” – magyarázta az RMC Sport által idézett nyilatkozatában. „Tudom, hogy sok találgatás látott napvilágot, sok mindent mondtak, de egyik sem igaz. Ilyen egy élsportoló és egyben közszereplő élete; mondhatnak róla dolgokat egyrészt ellenőrzés, másrészt következmények nélkül. Ehhez hozzá vagyok szokva. Az a lényeg, hogy teljesen felépültem. Szerencsés voltam, hogy a helyes diagnózist kaptam, amikor visszatértem Párizsba, és együtt megtaláltuk az utat ahhoz, hogy visszanyerjem a legjobb formám, a szezon végére és a világbajnokságra csúcsformában legyek.” Hozzátette: „Néhány héttel ezelőtt, párizsi tartózkodásom alatt mindent tudni akartam a térdemről; nagyon alapos akartam lenni. A Real Madriddal záruló szezonról, egy világbajnokságról, a karrieremről, sőt, még a közérzetemről is beszélgettünk. Nagyon tudni akartam, mi a baj. Elég sok vizsgálatot végeztettem el, időpontokat egyeztettem hozzáértő emberekkel, akik feltárták, mi a baj. Már a puszta tudás is megnyugtató. Olyan helyzetben voltam, amikor nem tudtam, miért fáj a térdem. Már a puszta tudás is ad egy képet; ez egy lépés előre, az első lépés a gyógyulás felé.”

Az a lépése, hogy a Real Madrid valdebebasi bázisán kívül kért kezelést, pletykákat szült a játékosok és a klub orvosi osztálya közötti viszályról.

A Real Madrid a hónap elején hivatalos közleményt adott ki Mbappé állapotáról, amelyben a következőket írta: „A játékosunkon, Kylian Mbappén francia szakorvosok által, a Real Madrid orvosi szolgálatának felügyelete alatt elvégzett vizsgálatok után megerősítették a bal térd rándulásának diagnózisát, és megerősítették a konzervatív kezelés helyességét. A helyzet alakulására várunk.”

Anton Meana újságíró nem hiszi, hogy ez igaz lenne. A Cadena SER rádióállomáson azt állította, hogy a sérülés sokkal súlyosabb. „Csak azért nevezik rándulásnak, mert ezt írták az orvosi jelentésbe, de a sérülés sokkal súlyosabb. Már 100 nap sincs hátra a világbajnokságig, és Mbappénak nincs ideje. Minden napra 100 szüksége van a teljes felépüléshez” – magyarázta Meana.

Kíváncsian várjuk majd, Mbappé mennyit játszik a közelgő fontos mérkőzéseken. Végtére is: az ad igazi választ állapotára.