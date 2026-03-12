ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
Ousmane Dembele, a Paris Saint-Germain játékosa (j) gólt lõ a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Paris Saint-Germain-Chelsea elsõ mérkõzésén Párizsban 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Fejre állt a Premier League – most akkor nem a legerősebb bajnokság?

Infostart

A Premier League klubjai uralták a Bajnokok Ligája 2025–2026-os ligaszakaszát, öt jutott be közülük egyenes ágon, a tabella 1–8. helyén végezve a nyolcaddöntőbe, a hatodik, a Newcastle pedig a playoff legsimább kettős győzelmét aratva követte őket. Nagyon magasról lehet nagyon nagyot esni – az angol klubok eddigi nyolcaddöntős szereplése történelmi mélypont.

A hat angol csapatból a Newcastle (otthon a Barcelona ellen) és az Arsenal (idegenben a Bayer Leverkusen ellen) döntetlent játszott, a Liverpool (idegenben a Galatasaray ellen) egygólos vereséget szenvedett.

További három csapat, a Chelsea (a PSG ellen Párizsban 2–5), a Tottenham (Madridban, az Atlético ellen2–5) és a Manchester City (ugyancsak Madridban, a Real ellen 0–3) súlyos vereséget szenvedett.

A Bajnokcsapatok Európa-kupája és a Bajnokok Ligája 1955 szeptembere óta íródó történetében még soha korábban nem fordult elő, hogy ugyanazon a napon két angol csapat is háromgólos vagy annál súlyosabb vereséget szenvedjen. Ebből következően még az sem, hogy két nap alatt hármat érjen ekkora verés.

Az Opta szerint a hat csapatból kettőnek (Arsenal, Liverpool) maradt ötvenszázalékosnál jobb esélye a továbbjutásra, háromnak (Tottenham, Manchester City, Chelsea) tíz százalék alatti az esélye. Így változott meg az elemző cég szerint a helyzet a forduló előttiekhez képest:

  • Arsenal 85,5 százalék › 77,9 százalék
  • Chelsea 53,3 százalék › 7,3 százalék
  • Liverpool 82,3 százalék › 53,8 százalék
  • Manchester City 64,3 százalék › 9,4 százalék
  • Newcastle 44,7 százalék › 32,2 százalék
  • Tottenham 46,3 százalék › 3,3 százalék

A BBC szerint a szerdai játéknap volt „A 24 óra, ami megrongálta a Premier League világelső hírnevét”. A Guardian szerint Guardiola elismerte, hogy nagyon kevés esélye maradt csapatának a továbbjutásra. Az Independent így fogalmazott: „A Premier League felsült Európában, és ezért az elit tagjait kell hibáztatni. A BL nyolcaddöntőjében példátlanul sok, hat klub szerepel, s ez példátlanul rossz mérleget hozott.”

Fejre állt a Premier League – most akkor nem a legerősebb bajnokság?

