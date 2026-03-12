Fejre állt a Premier League – most akkor nem a legerősebb bajnokság?

A hat angol csapatból a Newcastle (otthon a Barcelona ellen) és az Arsenal (idegenben a Bayer Leverkusen ellen) döntetlent játszott, a Liverpool (idegenben a Galatasaray ellen) egygólos vereséget szenvedett.

További három csapat, a Chelsea (a PSG ellen Párizsban 2–5), a Tottenham (Madridban, az Atlético ellen2–5) és a Manchester City (ugyancsak Madridban, a Real ellen 0–3) súlyos vereséget szenvedett.

No Premier League team managed to win their first-leg tie in the Champions League Round of 16 ? pic.twitter.com/WnjhdwqouD — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 11, 2026

A Bajnokcsapatok Európa-kupája és a Bajnokok Ligája 1955 szeptembere óta íródó történetében még soha korábban nem fordult elő, hogy ugyanazon a napon két angol csapat is háromgólos vagy annál súlyosabb vereséget szenvedjen. Ebből következően még az sem, hogy két nap alatt hármat érjen ekkora verés.

2 - This is the first time that two English clubs have lost by 3+ goals on the same day in European Cup/UEFA Champions League history:



PSG 5-2 Chelsea

Real Madrid 3-0 Manchester City



Humbling. pic.twitter.com/DW4iJkw1um — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2026

Az Opta szerint a hat csapatból kettőnek (Arsenal, Liverpool) maradt ötvenszázalékosnál jobb esélye a továbbjutásra, háromnak (Tottenham, Manchester City, Chelsea) tíz százalék alatti az esélye. Így változott meg az elemző cég szerint a helyzet a forduló előttiekhez képest:

Arsenal 85,5 százalék › 77,9 százalék

Chelsea 53,3 százalék › 7,3 százalék

Liverpool 82,3 százalék › 53,8 százalék

Manchester City 64,3 százalék › 9,4 százalék

Newcastle 44,7 százalék › 32,2 százalék

Tottenham 46,3 százalék › 3,3 százalék

A BBC szerint a szerdai játéknap volt „A 24 óra, ami megrongálta a Premier League világelső hírnevét”. A Guardian szerint Guardiola elismerte, hogy nagyon kevés esélye maradt csapatának a továbbjutásra. Az Independent így fogalmazott: „A Premier League felsült Európában, és ezért az elit tagjait kell hibáztatni. A BL nyolcaddöntőjében példátlanul sok, hat klub szerepel, s ez példátlanul rossz mérleget hozott.”