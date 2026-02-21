Felcsillan a remény az orosz jégkorongozók számára

Az év végi dátumról Bob Nicholson, az IIHF alelnöke nyilatkozott a téli olimpia helyszínén, Milánóban.

Oroszország - és az ukrajnai fegyveres konfliktusban Moszkvát pártoló Fehéroroszország - válogatottjai a háború 2022-es kitörése óta nem vehetnek részt nemzetközi versenyeken.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága tavaly decemberben azt javasolta a sportági világszövetségeknek, hogy engedélyezzék az oroszoknak és a fehéroroszoknak az indulást saját zászló és himnusz használata mellett mind az egyéni, mind a csapatsportágakban az ifjúsági viadalokon, az ajánlás ugyanakkor a felnőttekre nem vonatkozott.

A két ország felnőtt csapatait érintő korlátozások jelenleg is élnek, és a szankciókat az IIHF tanácsa január 21-i ülését követően is fenntartották.