ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.39
usd:
322.83
bux:
0
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 31: and Ibrahima Konate of Liverpool celebrates victory following the Premier League match between Liverpool and Newcastle United at Anfield on January 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Stu Forster

Steven Gerrard magasságaihoz közelít Szoboszlai Dominik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool következő csapatkapitánya. A holland válogatott védő példamutatónak tartja a magyar középpályást, és szerinte meghatározó játékosa lesz az angol klubnak a következő években.

Idén még a 34 éves holland védő a Premier League címvédőjének csapatkapitánya, de az ESPN-nek adott interjúban a magyar válogatott középpályást is megemlítette, mint lehetséges utódját. „Minden tulajdonsággal rendelkezik, ahhoz hogy idővel vezéregyéniséggé lépjen elő. A döntés a vezetőedzőn is múlik, de Dominik példamutatása már ebben az idényben is jól látható” – mondta a belső védő.

Virgil van Dijk szerint Szoboszlai teljesítménye a mostani, gyengébben sikerült idényben is kiemelkedő, annak ellenére, hogy különböző posztokon, köztük jobb oldali védőként is helytáll. „Még mindig van mit fejlődnie, és ez természetes is, de remélem, a következő években nagyon fontos tagja lesz a Liverpoolnak" - fogalmazott.

Mohamed Szalah, a Liverpool klub legendája a múlt héten a világ egyik legjobbjának nevezte Szoboszlai Dominikot, aki közelíti karrierje legeredményesebb szezonjához, amikor a 2019-20-as szezonban 12 gólt lőtt a Salzburg színeiben. Virgil van Dijk hiányában Andy Robertson a helyettesítő csapatkapitány, de a 32 éves játékos szerződése a szezon végén lejár, és bizonytalan, hogy a vörösöknél zárja-e le karrierjét.

Szoboszlai Dominik szerződése 2028 nyaráig érvényes, a klub jelenleg is tárgyal a hosszabbításról. A játékos ügynöke, Esterházy Mátyás is megerősítette a héten, hogy nem szeretnének klubot váltani.

Kezdőlap    Sport    Steven Gerrard magasságaihoz közelít Szoboszlai Dominik

liverpool

szoboszlai dominik

virgil van dijk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A németek nem bírták tovább, annyi lehet a nagy európai vadászgép-fejlesztésnek

A németek nem bírták tovább, annyi lehet a nagy európai vadászgép-fejlesztésnek
Nem először érkezett hír arról, hogy inog az eredeti elképzelés szerint a jövőt jelentő vadászgép kifejlesztésének (FCAS) a terve, amiről Németország és Franciaország még 2017-ben állapodott meg. A legfrissebb értesülések szerint Németország „robbantott”, arra hivatkozva, hogy a két ország igényeit nehéz összeegyeztetni.
Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

 

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A Béketanács alakuló ülését követően Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország ellen érvényben lévő összes szankciót. Brüsszelben válságstábot hívtak össze azután, hogy az orosz dróntámadás miatt megrongálódott Barátság köolajvezeték leállását követően Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást. A genfi békecsúcs eredménytelenül zárult, Moszkva, Kijev és Washington nem tudott előrelépéseket elérni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Percek kérdése, és brutál havazás csap le az országra: ezeken a helyeken fog a legtöbb hó esni

Percek kérdése, és brutál havazás csap le az országra: ezeken a helyeken fog a legtöbb hó esni

Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police to continue searching Andrew’s former home after his release following arrest

Police to continue searching Andrew’s former home after his release following arrest

The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and has been “released under investigation”, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 21:00
Egygólos hátrányba került a Ludogorec ellen a Ferencváros
2026. február 19. 19:15
Kós Hubert pályacsúcsokban utazik az amerikai egyetemi bajnokságon
×
×