Steven Gerrard magasságaihoz közelít Szoboszlai Dominik

Idén még a 34 éves holland védő a Premier League címvédőjének csapatkapitánya, de az ESPN-nek adott interjúban a magyar válogatott középpályást is megemlítette, mint lehetséges utódját. „Minden tulajdonsággal rendelkezik, ahhoz hogy idővel vezéregyéniséggé lépjen elő. A döntés a vezetőedzőn is múlik, de Dominik példamutatása már ebben az idényben is jól látható” – mondta a belső védő.

Virgil van Dijk szerint Szoboszlai teljesítménye a mostani, gyengébben sikerült idényben is kiemelkedő, annak ellenére, hogy különböző posztokon, köztük jobb oldali védőként is helytáll. „Még mindig van mit fejlődnie, és ez természetes is, de remélem, a következő években nagyon fontos tagja lesz a Liverpoolnak" - fogalmazott.

Mohamed Szalah, a Liverpool klub legendája a múlt héten a világ egyik legjobbjának nevezte Szoboszlai Dominikot, aki közelíti karrierje legeredményesebb szezonjához, amikor a 2019-20-as szezonban 12 gólt lőtt a Salzburg színeiben. Virgil van Dijk hiányában Andy Robertson a helyettesítő csapatkapitány, de a 32 éves játékos szerződése a szezon végén lejár, és bizonytalan, hogy a vörösöknél zárja-e le karrierjét.

Szoboszlai Dominik szerződése 2028 nyaráig érvényes, a klub jelenleg is tárgyal a hosszabbításról. A játékos ügynöke, Esterházy Mátyás is megerősítette a héten, hogy nem szeretnének klubot váltani.