2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Moon Wonjun (j), a kanadai Steven Debois (b), a kazah Gyenyisz Nyikisa (b2) és a japán Mijata Sogo (j2) a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének selejtezõjében az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án.MTI/Illyés Tibor
Túl van a tűzkeresztségen a férfi váltó, a kisdöntőben folytatják

Infostart / MTI

Az elődöntőben a 4. helyen végzett a magyar férfi váltó a rövidpályás gyorskorcsolya 5000 méteres távján, így a B döntőben folytatják a küzdelmet a milánói téli olimpián. Liu Shaoangékkal küzdhetnek meg Nógrádi Bencéék.

A Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun összeállítású staféta nehezebb elődöntős futamba nem is kerülhetett volna, mivel három, egyaránt aranyesélyes csapattal mérte össze a tudását. A magyaroknak ugyanakkor éppen ez volt az esélyük, hogy három ennyire jó ellenfelük akadt egy olyan futamban, melyből csak két négyes juthatott a fináléba: így lehetett abban bízni, hogy a másik három kvartett bármelyike áll majd a harmadik helyen, biztosan megpróbál előzni, abban pedig mindig benne van a szabálytalanság és a kicsúszás lehetősége.

Az 5000 méteres táv elején a magyarok a második helyre soroltak be, egy rövid ideig vezettek is, aztán fokozatosan visszacsúsztak a kanadai, az olasz és a kínai négyes mögé az utolsó pozícióba. Innentől a magyar csapat arra törekedett, hogy tartsa a tempót, kisebb leszakadások után rendre sikerült visszazárkózni, mígnem a Jászapáti Péter sérülése miatt az utolsó pillanatban a csapatba került Major Dominik kicsúszott, amivel elszállt a fináléba jutás reménye. Eközben az élen óriási csata bontakozott ki, melyből végül a kanadai és az olasz váltó jött ki győztesen.

A magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak is a B döntőben szerepelnek majd. A magyar négyes B döntőjét pénteken rendezik, a hétfői programban pedig még a női 1000 méter fináléja szerepel.

téli olimpia

rövidpályás gyorskorcsolya

milano-cortina

