ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ezüstérmes japán Kagijama Juma (b) és az aranyérmes kazah Mihail Saidorov a férfi mûkorcsolyázók egyéni kûrjének eredményhirdetésén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián Milánóban 2026. február 13-án.
Nyitókép: Vu Hao

Negyedmillió dollárt ért a milániói aranyérem

Infostart / MTI

Műkorcsolyában először avattak kazah győztest - a férfi egyest a milánói-cortinai téli olimpián péntek este megnyerő - Mihail Sajdorov személyében, akinek a bravúros első helyért hazájában magas állami kitüntetés és pénzjutalom is jár.

Az aranyérmet kiváló kűrjével kiérdemlő Sajdorovnak a volt szovjet köztársaság elnöke is azonnal gratulált, és amint arról a sports.kz kazah portál beszámolt, Kaszim-Zsomart Tokajev az egyik legmagasabb állami kitüntetésben részesítette a 21 éves sportolót. Emellett a tavalyi világbajnokságon ezüstérmes műkorcsolyázó 250 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat is kapott olimpiai győzelméért.

Kazah sportoló 1994 óta először érdemelt ki aranyérmet téli játékokon. Több mint három évtizede Vlagyimir Szmirnov sífutó győzött az 50 kilométeres távon.

A portál tudósításában megemlítette, hogy Sajdorov, aki ötszörös kazah bajnok, hatévesen kezdett korcsolyázni szülővárosában, Almatiban, edzőként dolgozó édesapja irányításával. A mostani olimpiára az az orosz Alekszej Urmanov készítette fel, aki 1994-ben, Lillehammerben olimpiát nyert férfi műkorcsolyában.

Kezdőlap    Sport    Negyedmillió dollárt ért a milániói aranyérem

kazahsztán

téli olimpia

cortina dampezzo

milánó-cortina 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az évértékelőn: 2026 a győzelem éve lesz
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartotta Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta. A miniszterelnök szerint „a Brüsszel–nagytőke–Tisza koalíció” háborúba akarja vinni az országot, hogy elvegyék az emberek pénzét. Amíg nemzeti kormány van, nem, nem és nem: nem küldünk fegyvereket, nem küldünk pénzt, és nem vihetik el a fiataljainkat a háborúba – mondta Orbán Viktor, aki szerint a 2026-os a győzelem éve lesz: a családoké, a fiataloké, Magyarországé és a Fidesz–KDNP-é.
 

Vastaps fogadta Orbán Viktort, itt nézhető meg a kormányfő évértékelője

Ellenzéki reakciók az évértékelőre

Elemzők a közmédiában az évértékelőről

Csúcsra ugrott Magyarország, ami a reáljövedelmeket illeti

Csúcsra ugrott Magyarország, ami a reáljövedelmeket illeti

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb jelentése szerint 2025 harmadik negyedévében Magyarország érte el a legjelentősebb egy főre jutó reáljövedelem-növekedést a szervezet nem-G7 tagállamai között. A magyar adat (1,6 százalék) messze meghaladja a fejlett országok 0,3 százalékos átlagát.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már tervezi az idei nyaralást? Mutatjuk, milyen árakkal számolhat a hazai hoteleknél

Már tervezi az idei nyaralást? Mutatjuk, milyen árakkal számolhat a hazai hoteleknél

Hét-kilenc százalékos áremelést terveznek az idei főszezonra a hazai szállodák, ami nagyjából megfelel az elmúlt évek trendjének. Az árazást a jelentősen emelkedő bérköltségek, az energiaárak további – igaz a korábbi időszakhoz képest mérsékeltebb – növekedése, a dráguló étel- és italbeszerzési költségek, valamint a továbbra is árérzékeny vendégek határozzák meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kína leghatalmasabb cégei éppen olyat csinálnak, amire mindenki felkapja a fejét: ha ezt tető alá hozzák, az nagyon kemény lesz

Kína leghatalmasabb cégei éppen olyat csinálnak, amire mindenki felkapja a fejét: ha ezt tető alá hozzák, az nagyon kemény lesz

Kínai technológiai óriások új mesterséges intelligencia modelljei elég keményen odacsapnak a nyugatiaknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

Russia killed opposition leader Alexei Navalny using dart frog toxin, UK says

There is no innocent explanation for the toxin being found in samples taken from Navalny's body, Foreign Office says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 17:23
Súlyos lett az óvszerhiány az olimpián
2026. február 14. 16:16
Garda Krisztina: helyén kell kezelni, hogy most ezüstös időszakunk van
×
×
×
×