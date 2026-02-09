ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.93
usd:
319.44
bux:
130030.34
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Referee hands showing red card on football match
Nyitókép: leolintang/Getty Images

Tömegverekedés a megye III-ban, egy 15 éves focista gerincét taposták

Infostart

Súlyos incidens árnyékolta be a vasárnap kora délutáni Szabadszentkirály–Dávod felkészülési mérkőzést a szentlőrinci műfüves pályán. A barátságosnak induló találkozó az első félidő végén fordult erőszakba, amikor egy durva szabálytalanság után tömegverekedés tört ki a játéktéren.

A szemtanúk beszámolói szerint a feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor a szabadszentkirályiak egyik rutinos játékosa egy szabálytalanságot követően a földön fekvő, mindössze 15 éves dávodi labdarúgó gerincére taposott.

A jelenetet követő lökdösődés és ütlegelés közepette a vétkes sportoló az öltözőbe menekült, ahonnan csak a kiérkező rendőröknek nyitott ajtót - írja a bama.hu.

A helyszínre riasztott mentők hosszú percekig ápolták a fiatal sérültet, akit végül gerincsérülés gyanújával, de stabil állapotban szállítottak kórházba.

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megerősítette a kórházi kezelés tényét, míg

a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az ügyben rendőrségi hatáskörbe tartozó jogsértés végül nem történt, mivel a szülők nem tettek feljelentést.

A mérkőzést az eset után – bár feszült hangulatban – végül befejezték.

Az elkövetőre várhatóan súlyos büntetés vár: mivel a bántalmazás a játéktéren belül történt, az MLSZ fegyelmi bizottsága dönthet a sorsáról, ami akár a labdarúgástól való végleges eltiltást is jelentheti. A helybéliek és a szurkolók döbbenten figyelték az eseményeket, hiszen a két megyei harmadosztályú csapat találkozója eredetileg a tavaszi szezonra való békés felkészülést szolgálta volna.

Kezdőlap    Sport    Tömegverekedés a megye III-ban, egy 15 éves focista gerincét taposták

labdarúgás

verekedés

edzőmeccs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Figyelmeztetnek a kutatók: vannak ételek, amelyek olyan veszélyesek, mint a dohányzás

Figyelmeztetnek a kutatók: vannak ételek, amelyek olyan veszélyesek, mint a dohányzás

Jobban hasonlítanak a dohányzásra az ultrafeldolgozott élelmiszereknek, mint a gyümölcsökre vagy a zöldségekre – állapították meg amerikai kutatók egy friss tanulmányban. Neves amerikai egyetemek szakemberek szerint ezeket is úgy tervezték, hogy függőséget alakítsanak ki, ezért jóval szigorúbb szabályozásra lenne esetükben szükség.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Zajlanak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban aggodalmait fejezte ki annak kapcsán, hogy szerinte titokban, Kijev kihagyásával születhet megállapodás a háború ügyében. Ukrajna Neptun rakétákkal támadta az orosz infrastruktúrát, miközben Oroszország az éjszaka folyamán csaknem 300 drónt lőtt ki Zaporizzsja területére. Oroszország bejelentette: elfogták a férfit, akit a Vlagyimir Alekszejev tábornok elleni merénylettel gyanúsítanak. Zelenszkij újabb szankciókról tett bejelentést, melyekkel az orosz fegyvergyártásra és annak finanszírozására mérne csapást az ukrán állam, sőt, a szankciókat az Európai Unió is átveheti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között

Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között

Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Lai was sentenced for offences under the Beijing-imposed controversial national security law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 20:55
Kiállították Szoboszlai Dominikot
2026. február 8. 20:31
Itt van Varga Barnabás első athéni duplája
×
×
×
×