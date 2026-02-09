Tömegverekedés a megye III-ban, egy 15 éves focista gerincét taposták

A szemtanúk beszámolói szerint a feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor a szabadszentkirályiak egyik rutinos játékosa egy szabálytalanságot követően a földön fekvő, mindössze 15 éves dávodi labdarúgó gerincére taposott.

A jelenetet követő lökdösődés és ütlegelés közepette a vétkes sportoló az öltözőbe menekült, ahonnan csak a kiérkező rendőröknek nyitott ajtót - írja a bama.hu.

A helyszínre riasztott mentők hosszú percekig ápolták a fiatal sérültet, akit végül gerincsérülés gyanújával, de stabil állapotban szállítottak kórházba.

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője megerősítette a kórházi kezelés tényét, míg

a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az ügyben rendőrségi hatáskörbe tartozó jogsértés végül nem történt, mivel a szülők nem tettek feljelentést.

A mérkőzést az eset után – bár feszült hangulatban – végül befejezték.

Az elkövetőre várhatóan súlyos büntetés vár: mivel a bántalmazás a játéktéren belül történt, az MLSZ fegyelmi bizottsága dönthet a sorsáról, ami akár a labdarúgástól való végleges eltiltást is jelentheti. A helybéliek és a szurkolók döbbenten figyelték az eseményeket, hiszen a két megyei harmadosztályú csapat találkozója eredetileg a tavaszi szezonra való békés felkészülést szolgálta volna.