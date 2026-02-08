ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap
Az amerikai Lindsey Vonn az alpesisízõk nõi lesiklására edz a 2026-os milánó-cortinai téli olimpián a Cortina dAmpezzó-i Tofane Alpesi Sícentrumban 2026. február 6-án.
Nyitókép: Andrea Solero

Sporttragédia az téli olimpián

Infostart

Drámai körülmények között ért véget Lindsey Vonn olimpiai visszatérése a cortinai téli játékokon. A 41 éves amerikai klasszis, aki súlyos térdsérülése ellenére is vállalta a vasárnapi lesiklást, nem sokkal a rajt után bukott, és mentőhelikopterrel kellett szállítani a pályáról.

Vonn visszatérése a sporttörténelem egyik legkockázatosabb vállalkozása volt. A négyszeres összetett világkupagyőztes síző hatévnyi kihagyás és több súlyos műtét után tért vissza a profi mezőnybe, formája pedig az olimpia előtt minden várakozást felülmúlt: a 2025/26-os szezonban öt dobogós helyet, köztük két győzelmet szerzett.

Január 30-án, a svájci Crans-Montanában rendezett világkupán azonban Vonn keresztszalag-szakadást szenvedett a bal térdében.

A diagnózis ellenére a sportoló úgy döntött, rögzítővel és speciális izommunkával megpróbál rajthoz állni Cortinán, ahol korábban pályafutása során 12 győzelmet aratott.

A szombati edzésen elért harmadik legjobb idő azt sugallta, hogy a „csoda” lehetséges, és Vonn harcban lehet az éremért.

A vasárnapi döntőben azonban a 13. másodpercben, egy ugratást követően Vonn elvesztette egyensúlyát, és nagy sebességgel a védőhálóba csapódott. Az orvosi stáb hosszú percekig ápolta a pályán, mielőtt helikopterrel a közeli kórházba szállították volna - írja az eurosport.hu.

Szakértők szerint ez a bukás nagy valószínűséggel a valaha volt egyik legeredményesebb női síző pályafutásának végleges lezárását jelenti.

