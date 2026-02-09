ARÉNA - PODCASTOK
Újságírók az anterselvai sajtóközpontban nézik az amerikai Lindsey Vonnról készült felvételt, amelyen az olimpiai és világbajnok sízõ balesetet szenved az alpesisízõk nõi lesiklás versenyszámában a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a Tofane Alpesi Sícentrumban, Cortina dAmpezzóban 2026. február 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Pierre Teyssot

Visszhang Lindsey Vonn rémálomszerű napjáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lindsey Vonn rémálomszerű napjáról írt a nemzetközi sajtó, miután a sportoló vasárnap hatalmasat bukott a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy eltört a bal lába, és meg kellett műteni. A 41 éves alpesi síző eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a vk-sorozat előző heti állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.

Az olasz Gazzetta dello Sport rémálomszerű napról, a szintén olasz Corriere dello Sport szörnyülködő szurkolókról írt, míg a CNN tévécsatorna szívszaggató bukást és sokkoló fordulatot emlegetett.

„Senki sem kívánta, hogy így érjen véget a karrierje” – fogalmazott a svájci Blick, amely Vonn élete a mennyország és a pokol között című cikkében tekintett vissza a sísztár pályafutására.

Az olimpia szervezői közben hangsúlyozták, hogy csak Vonnt terheli a felelősség azért, hogy sérülten is rajthoz állt.

„Biztosítottunk neki edzéslehetőséget, majd úgy döntött a csapatával együtt, hogy elindul. A mentők pedig remek munkát végeztek” – összegzett Pierre Ducrey, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportigazgatója.

Nyitókép: Újságírók az anterselvai sajtóközpontban nézik az amerikai Lindsey Vonnról készült felvételt, amelyen az olimpiai és világbajnok síző balesetet szenved az alpesisízők női lesiklás versenyszámában a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián a Tofane Alpesi Sícentrumban, Cortina d'Ampezzóban 2026. február 8-án.

