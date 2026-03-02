Határtalan önbizalom – férfi a neved!

Ez a szám elsőre kicsinek tűnik. De ha belegondolunk, ez emberek millióit jelenti. Egy YouGov-felmérésben amerikaiakat kérdeztek arról, mely állatok ellen gondolják, hogy győznének egy fizikai összecsapásban. Valahogy Észak-Amerika egyik legerősebb csúcsragadozója is felkerült a listára

.Egy kifejlett grizzly medve testsúlya elérheti a 300–360 kilogrammot, futás közben akár 50–55 km/órás sebességre képes, karma több centiméter hosszú, harapása pedig csonttörő erejű.

Egy ilyen állat ellen puszta kézzel esély sincs.

A felmérés eredménye valójában nem a medvékről szól. Hanem arról, hogyan torzul a veszélyérzékelésünk, amikor a természet távolinak tűnik. Amikor a vadon inkább dokumentumfilm, mint valós tapasztalat – olvashatjuk a Természetismeret Magazin Facebook -bejegyzésében.

A valóságban a medvék ritkán támadnak ok nélkül – de ha mégis megtörténik, az ember fizikailag teljesen alárendelt helyzetben van. Bár sokan úgy érzik, a medve „valahol messze” él, az elmúlt időszakban többször is jelentettek barna medvét a Budapest környéki erdős területeken. A vadon néha közelebb van, mint gondolnánk.